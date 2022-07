Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en août 2022 dévoilés

Vous connaissez la chanson : chaque mois, les clients Xbox Live Gold sont invités à récupérer 4 jeux anciens grâce à leur abonnement. Les Xbox Live Games with Gold d'août 2022 viennent d'être officialisés et seront composés du côté de la Xbox One de Calico, simulation de vie autour d'un bar à chat, offerte du 1er au 31 août, et du roguelite ScourgeBringer disponible du 16 août au 15 septembre, tandis que Saints Row 2 et Monaco: What’s Yours is Mine seront à récupérer du côté de la Xbox 360 du 1er au 15 et du 16 au 31.

Les résumés officiels sont disponibles ci-dessous.

Calico

Calico est une simulation de développement de communauté dans laquelle vous devez reconstruire le bar à chats local et le remplir de créatures adorables. Pour cela, vous devez vous rendre dans un petit village peuplé de jeunes filles magiques et d’autres créatures fantastiques, où vous vous voyez confier la tâche de relancer un café à l’abandon. Améliorez votre café en y installant meubles et décorations, en servant des pâtisseries et en accueillant le plus d’animaux possible !

ScourgeBringer

Situé dans un monde post-apocalyptique où une mystérieuse entité a semé le chaos sur toute l’humanité, ScourgeBringer vous met dans la peau de la plus féroce guerrière de son clan : Kyhra. Aidez-la à explorer l’inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l’humanité.

Saint’s Row 2

Beaucoup de choses ont changé en cinq ans. Vous sortez d’un coma et venez d’apprendre que les Saints de Third Street se sont déchirés. Leur territoire est désormais contrôlé par des syndicats épaulés par des entreprises corrompues. Redonnez vie aux Saints et reprenez le contrôle de votre territoire dans une aventure en monde ouvert mêlant humour et violence, où vous devrez gagner le respect, quelle que soit la manière.

Monaco: What’s Yours is Mine

Qui sera capable de réaliser le casse du siècle ? Assemblez une équipe de voleurs d’élite et mettez-vous au travail. Choisissez l’un des huit personnages extrêmement doués et hauts en couleur disposant chacun de ses propres capacités, comme le Pickpocket, le Serrurier, le Nettoyeur et plus encore. Jouez en solo ou avec trois amis et infiltrez-vous dans les clubs comme sur les yachts. Chaque niveau est conté d’un point de vue différent dans cette aventure plusieurs fois récompensée.