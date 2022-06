Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en juillet 2022 dévoilés

Les mois se suivent et se ressemblent pour les Xbox Live Games with Gold, qui souffrent de la comparaison avec le Game Pass. Tant pis, même si la popularité des titres n'est pas au rendez-vous, cela fait toujours des jeux en plus à mettre dans sa ludothèque. Ainsi, bientôt sur Xbox One, nous retrouverons l'aventure photographique Beasts of Maravilla Island du 1er au 31 juillet, et le jeu de réflexion à la première personne Relicta du 16 juillet au 15 août. En parallèle, sur Xbox 360, nous aurons droit au jeu de gestion de parc d'attractions futuriste Thrillville : Le Parc en Folie du 1er au 15, puis au classique Torchlight du 16 au 31.

Les résumés officiels sont visibles ci-dessous.

Beasts of Maravilla Island

Prenez en photo les magnifiques créatures insaisissables d’une île mystérieuse qui semble sortie d’un rêve. Explorez une jungle remplie de vie, grimpez et tâchez de résoudre des énigmes. Utilisez le journal de votre grand-père et son bon vieil appareil pour photographier des loutres-crocodiles, des oiseaux déguisés en bananes et plus encore. À vous de mettre votre œil à l’épreuve pour faire découvrir la magie de Maravilla au monde entier.

Relicta

Incarnez une scientifique coincée sur une base lunaire sinistre et abandonnée. Traversez d’énigmatiques cratères terraformés en soumettant la gravité et le magnétisme à votre volonté afin de résoudre des puzzles physiques. Enterré dans les ténèbres éternelles des cratères lunaires, un secret va pouvoir sauver la vie de votre fille… ou changer le destin de l’humanité à tout jamais. Résolvez des énigmes dans un titre où chaque recoin cache un mystère et où chaque nouvelle étape est un défi.

Thrillville : Le Parc en Folie

Concevez et gérez votre propre parc à thème ! Avec cinq nouveaux parcs et 100 missions inédites, il vous faudra un passe illimité pour tout voir. Le meilleur dans tout cela ? Non seulement vous pourrez créer des attractions folles, mais vous pourrez aussi les essayer autant que vous le voudrez.

Torchlight

Frayez-vous un chemin dans toujours plus de donjons. Choisissez parmi trois classes, éloignez-vous du centre ville de Torchlight et de sa sécurité pour vous enfoncer dans des donjons générés de manière procédurale, affronter des hordes de monstres et récolter des tonnes de butin. Votre fidèle compagnon animal sera à vos côtés pour vous épauler dans les quêtes principales, les quêtes annexes, les combats contre les immenses boss du jeu et les conversations avec les habitants de la ville.