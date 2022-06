Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en juin 2022 dévoilés

Même si les offres Games with Gold font de plus en plus pâle figure devant celles du Game Pass, elles permettent tout de même toujours de récupérer (et conserver) 4 jeux par mois. Au programme de juin 2022, nous avons ainsi 2 jeux de gestion sur Xbox One, à savoir Aven Colony du 1er au 30 et Project Highrise: Architect’s Edition du 16 juin au 15 juillet, ainsi que de l'adresse sur Xbox 360, avec Super Meat Boy du 1er au 15 et Raskulls du 16 au 30.



Si vous ne connaissez pas ces titres, leurs résumés officiels sont visibles ci-dessous.

Aven Colony

Construisez un nouveau foyer pour l’humanité avec Aven Colony. Découvrez Aven Prime, cette planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de jungles. Dans Aven Colony, menez la première implantation extrasolaire de l’humanité à bien, construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en relevant tous les défis liés à la colonisation d’un nouveau monde.

Project Highrise: Architect’s Edition

Votre rôle d’architecte consiste à construire des gratte-ciel de renommée mondiale, des chefs-d’œuvre qui feront l’envie de toute la ville. Mais un gratte-ciel est un écosystème de personnes qui y vivent et y travaillent. Faites preuve de logistique pour que l’ensemble puisse fonctionner sans encombre. Tâchez d’attirer les commerces, les habitants, les touristes, les fans de conventions et plus encore. Explorez le mode bac à sable ou tentez de conquérir la campagne et ses 29 scénarios. La ville vous attend !

Super Meat Boy

Super Meat Boy est un jeu de plateforme impitoyable dans lequel vous incarnez un cube de viande qui essaie de sauver sa petite amie (laquelle se trouve être faite de pansements) d’un horrible fœtus en costume vivant dans un pot. Notre héros saute par-dessus les murs, franchit des océans de scies circulaires, traverse des grottes en ruines et des flaques de vieilles aiguilles, prêt à se sacrifier pour sauver sa demoiselle en détresse. Super Meat Boy, c’est la difficulté des anciens jeux vidéos ramenée à l’essentiel : le jeu de plateforme tout en réflexe et sans chichis. Et si plus de 300 niveaux en mode solo n’étaient pas suffisants, le jeu propose aussi des combats de boss épiques, un paquet de secrets à déverrouiller, de zones de distorsion et de personnages cachés.

Raskulls

Préparez-vous pour une quête en trois chapitres riches de 60 niveaux ! Cassez les blocs pour les traverser aussi vite que possible. Ramassez des boosts et remplissez votre jauge de furie pour toujours plus de vitesse. Jouez en multijoueur, en ligne comme en local. Plongez dans ce jeu de plateforme atypique rempli de rochers brillants, de boucaniers intergalactiques et… de fromage !