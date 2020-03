Xbox : une nouvelle manette sans fil édition spéciale Phantom Magenta datée

Sur PC comme sur Xbox One, les joueurs ont le choix en termes de manette, que ce soit au niveau des coloris ou de la technique. Entre la récente manette sans fil Xbox Elite Series 2 et le Design Lab, il y a de quoi faire.

Microsoft n'en oublie pas pour autant les déclinaisons pures et simples de la manette de base de cette génération, et annonce aujourd'hui une manette sans fil Xbox - Édition Spéciale Phantom Magenta. Coque transparente et dominance rose foncé, les amateurs de coloris osés et originaux devraient apprécier.

Équipez-vous de la manette sans fil Xbox - Édition spéciale Phantom Magenta, avec son design translucide, sa finition en dégradé de rose foncé et son revêtement antidérapant pour un confort optimisé. Profitez de la fonction de réattribution des boutons et branchez tout casque compatible dans la prise jack de 3,5 mm pour casque stéréo. Et grâce à la technologie Bluetooth, jouez à vos jeux préférés sur PC, ordinateurs portables et appareils mobiles sous Windows 10.

Pour les intéressés, ce modèle peut d'ores et déjà être précommandé pour 64,99 €, mais ne sortira que le 17 mai 2020. N'hésitez d'ailleurs pas à succomber si vous prévoyez l'achat d'une Xbox Series X, car l'ensemble des manettes de l'ère Xbox One seront compatibles avec elle.