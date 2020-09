Xbox Series S : la nouvelle console de Microsoft baisse déjà de prix... au Japon

Le pays du Soleil-Levant est un marché compliqué pour Microsoft... Et pour cause, les ventes de Xbox One X et Xbox One S sont minuscules chaque semaine, les joueurs ne répondent pas présent, et ça, depuis le lancement des consoles. Une bonne partie de l'Archipel a donc tourné le dos au géant américain, à un tel point que certaines boutiques ne proposent plus de rayon Xbox...

Cependant, la firme de Redmond ne perd pas espoir et va tout de même proposer ses futures plateformes aux consommateurs de l'Est. Pour attirer les gamers, la société a pris la décision de baisser le prix de la Xbox Series S, qui était affichée à 36 278 ¥ (environ 287 € selon le taux de change actuel). Elle passe donc à 32 978 ¥ (dans les 261 € ).

Microsoft Japan a modifié le prix la Xbox Series S qui passe de 32 980 yens (hors taxes) à 29 980 yens (hors taxes).

Microsoft mise tout sur une machine accessible et espère que le Xbox Game Pass s'imposera comme un service incontournable dans tout le pays. Tout comme l'Europe, la Xbox Series S sera disponible le 10 novembre prochain au Japon.

