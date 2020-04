Xbox Series X : The Coalition encense les temps de chargement optimisés de la console

Nous avons déjà eu une présentation des temps de chargement ultra-rapides de la Xbox Series X, qui peut lancer une partie de State of Decay 2 bien plus facilement que sur Xbox One. La prochaine génération de console profitera en effet de technologies, en termes de matériels et logiciels, pour optimiser la gestion des données et faciliter l'accès à nos parties.

Windows Central a récemment recueilli plusieurs commentaires d'acteurs de l'industrie sur leur ressenti par rapport à la Xbox Series X. Le plus intéressant est certainement celui de Mike Rayner, directeur technique de The Coalition, qui connaît visiblement déjà bien la bête. Il déclare ainsi que son le studio derrière Gears 5 a pu réduire par quatre les temps de chargement de ses jeux, sans intervention manuelle, simplement grâce aux performances techniques de la XSX : avec un peu de bidouillage technique derrière, cela sera sûrement encore bien supérieur. Il a aussi encensé l'architecture de la console, pensée pour faire diminuer ces temps d'attente et mieux gérer le chargement des textures affichées.

Nous attendons des sauts importants en termes de performances CPU, GPU et mémoire à chaque génération. La Xbox Series X fait plus que répondre à ces attentes. En tant que développeur de jeux, l'une des améliorations les plus excitantes qui dépasse de loin les attentes est l’amélioration majeure des Entrées-Sorties sur Xbox Series X. Dans la génération actuelle, à mesure que le réalisme et la taille de nos mondes croissaient, nous avons vu les temps de téléchargement et les tailles d'installation croître et augmenter le nombre d’Entrées-Sorties, ce qui a compliqué le maintien des attentes en termes de temps de chargement, et la réponse aux exigences en termes de gestion des données sans perte de détails. La Xbox Series X a été conçue de manière globale pour affronter directement ces problèmes.

Avec la Xbox Series X, directement, nous avons réduit nos temps de chargement par quatre sans aucun changement de code. Avec les nouvelles API DirectStorage et la nouvelle décompression matérielle, nous pouvons encore améliorer les performances d'Entrées-Sorties et réduire la surcharge du processeur, deux éléments essentiels pour obtenir un chargement rapide. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, le Sampler Feedback for Streaming (SFS) de la Xbox Series X change la donne sur notre façon de penser le chargement et le niveau de détail visuel. Nous explorerons comment nous pouvons l'utiliser dans de futurs titres pour augmenter à la fois les détails de texture dans notre jeu au-delà de ce que nous pouvons mettre en mémoire, ainsi que pour réduire davantage les temps de chargement en augmentant le chargement à la demande juste avant d'en avoir besoin, à la place de précharger tout à l'avance comme avec une approche plus traditionnelle de « chargement de niveau ».