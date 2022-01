Xiaomi fait valser les prix de ses smartphones et tablettes sur Veepee et AliExpress !

Commençons par un focus sur la superbe et récente tablette tactile Xiaomi Pad 5.

Cette dernière est équipée d’un écran LCD de 11" avec une définition de 2560 x 1600 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 500 cd/m² pour un taux de contraste de 1 500:1. Elle intègre quatre haut-parleurs dotés de la technologie Dolby Atmos pour un son de qualité.

Elle dispose d'un SoC Snapdragon 860 et du GPU Adreno 640 avec 6 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Sa confortable batterie de 8 720 mAh permet une autonomie de 5 jours d'écoute de musique, de 16 heures de vidéo ou encore de 10 heures de jeu. Elle gère la charge rapide 22,5 W. Enfin, niveau photographie, elle possède un capteur de 13 MP.

La tablette Xiaomi Pad 5 de 6 + 256 Go est disponible chez AliExpress au petit prix de 380 € au lieu de 450 € avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.

