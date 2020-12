Ys IX: Monstrum Nox, la vie de fugitif d'Adol à Balduq introduite dans un nouveau trailer

L'année 2021 va enfin être l'occasion pour les joueurs occidentaux de mettre les mains sur Ys IX: Monstrum Nox, qui nous fera toujours incarner Adol Christin, dont les péripéties vont cette fois le conduire dans la vie de Balduq au cœur de l'empire de Romun. Malheureusement pour lui, il va vite devenir un fugitif recherché. C'est ce pan du scénario qui est introduit avec la bande-annonce du jour, mettant en lumière plusieurs personnages inédits par la même occasion.

Ainsi, un certain Châtelard, commandant de l'Ordre de la Croix étoilée, va capturer notre héros et visiblement le conduire dans ce qui est qualifié de « plus grande prison des provinces de l'empire ». Accusé d'activités suspectes au sein du territoire, il va en plus de ça être transformé en Monstrum par la mystérieuse Aprilis et parvenir à s'enfuir. Avec ses nouveaux compagnons, il va devoir lever le voile sur ce qui se trame au sein de cette ville en monde ouvert et de ses geôles. Il pourra également compter sur des locaux, à l'instar du tenancier de bar nommé Shanté (oui, il s'agit bien d'un homme selon le site officiel) et de sa serveuse Yufa.

Nous avons pour rappel rendez-vous avec Ys IX: Monstrum Nox le 5 février 2021 sur PS4, puis dans le courant de l'été sur Switch et PC. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre copie sur Amazon au prix de 59,99 €.