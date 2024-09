Yu-Gi-Oh! Early Days Collection : plusieurs jeux supplémentaires officialisés dans la compilation rétro et un bonus physique !

En début d'année, lors de l'évènement Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century, Konami avait dévoilé une compilation d'anciens jeux de la licence baptisée Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, à paraître sur Switch et PC (Steam). Initialement, nous n'avions alors appris la présence que de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists (Game Boy Color) et Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas été mentionné dans le communiqué de presse reçu à l'époque... Après de longs mois de silence de la part de l'éditeur, elle a enfin refait surface ces dernières heures, durant le World Championship 2024 organisé à Seattle (voir le court segment à 7:10:12).

Ainsi, trois jeux de plus sont confirmés dans cette compilation, à savoir le Yu-Gi-Oh! Duel Monsters de 1998 (Game Boy), Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories de 1999 (Game Boy Color) et le plus connu en Occident où il était sorti en 2000 contrairement aux deux autres, Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres (Game Boy Color) aka Yu-Gi-Oh! Duel Monsters III: Tri-Holy God Advent au Japon.

Le communiqué japonais précise que plus de dix jeux sont prévus, il en reste donc encore à découvrir, sans doute lors du Tokyo Game Show à la fin du mois. Par ailleurs, les collectionneurs seront ravis d'apprendre que la version Switch sortira en boîte et inclura l'une des deux versions de la carte Le Plumeau de Dame Harpie en rareté Secrète Rare Quart de Siècle. Le site officiel indique que les bonus pour le Japon seront différents, mais au moins nous y aurons droit en Europe.

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection est actuellement en précommande sur Amazon et à la Fnac au prix de 59,99 €.

