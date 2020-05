Zombie Army 4: Dead War, la seconde mission en DLC, Blood Count, lancée en vidéo

Sorti en février dernier sur ordinateurs et consoles de salon, Zombie Army 4: Dead War n'a évidemment pas échappé à la mode des contenus additionnels délivrés petit à petit via un Season Pass. Les fans ont pu découvrir la première des trois missions de la campagne additionnelle, Hell Cult, en mars, place désormais à la suite.

Certes, la seconde mission scénarisée devait débarquer en avril, et nous sommes en mai, le confinement n'a sans doute pas aidé Rebellion à boucler son planning à l'heure, mais qu'importe, Blood Count est enfin là, sur PC, PS4 et Xbox One. Cette fois, les joueurs se rendent en Transylvanie pour affronter des S.S. cultistes, des morts-vivants roumains et des créatures démoniaques qui hantent un vieux château abandonné rempli de mystères. Pour cela, les joueurs ont accès à un nouveau personnage jouable, Werner l'Officier Renégat, au Fusil à pompe mortier, à la skin Bloodsoaked pour les armes et au pack Masques à gaz pour personnaliser son personnage.

Toutes ces nouveautés sont disponibles dans le Season Pass de Zombie Army 4: Dead War, et chaque élément peut également être acheté à l'unité.

