Zombieland​: Headshot Fever, un FPS avec des zombies annoncé en vidéo

Les deux films Zombieland ont séduit les amateurs de comédies et les fans de morts-vivants, et les joueurs ont déjà eu droit au twin-stick shooter Zombieland: Double Tap - Road Trip en 2019. Mais la franchise est loin d'être oubliée, Sony Pictures Virtual Reality dévoile aujourd'hui Zombieland: Headshot Fever.

Zombieland: Headshot Fever sera un jeu de tir à la première personne jouable en réalité virtuelle et qui mettra en scène Tallahassee, Wichita, Columbus et Little Rock dans un monde post-apocalyptique ravagé par des zombies. Il s'agira de tuer un maximum de morts-vivants à l'aide d'un arsenal varié dans le cadre du Zombieland Invitational, le titre sera donc très orienté vers l'arcade, avec des mécaniques comme le ralenti après deux tirs dans la tête.

Zombieland: Headshot Fever est développé par XR Games, déjà à l'origine de The Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure, et il sera disponible dans le courant de l'été sur Oculus Quest, Oculus Rift, SteamVR et Viveport, puis plus tard sur PlayStation VR. Le casque autonome Oculus Quest 2 est vendu 449,99 € sur Amazon.