DOSSIER : Meta rase tout sur son passage, Sony ramasse les miettes. Pourquoi ?

Le site XRnex.com vient de dévoiler le nombre de casques VR vendus sur Amazon aux USA sur le mois de novembre 2023. Meta conserve sa position de leadership et écrase la concurrence, à tel point que le PlayStation VR 2 n'arrive plus à suivre. Comment expliquer un tel tour de force de la part de Meta et comment expliquer un tel désaveu des consommateurs pour l'accessoire de Sony ?

Ce que nous révèle l'enquête





Dans cette enquête, l'ensemble Meta Quest s'est vendu à plus de 200 000 unités sur un mois, ce qui reste assez impressionnant pour un marché de niche. Sans réelle surprise, le Meta Quest 2 128 Go s'est vendu à 100 000 unités, suivi du Meta Quest 2 256 Go qui lui s'est vendu à 30 000 unités. A l'annonce du Meta Quest 3, la firme de Zuckerberg avait annoncé une baisse de prix du Meta Quest 2, ce qui a considérablement accélérer les ventes.

Le Meta Quest 3 128 Go (50 000 unités) se vend autant que le Meta Quest 2 256 Go (30 000 unités) et le Meta Quest 3 512 Go (20 000 unités) réunis. La difficulté d'approvisionnement du Quest 3 512 Go peut en partie expliquer sa relative faiblesse de vente.

Ne nous leurrons pas, l'effet d'annonce et le prix jouent beaucoup sur la vente de tel ou tel casque, mais pas seulement, puisque le casque de Sony, pourtant moins cher que le Quest 3 512 Go, peine à convaincre. Et si nous pouvions penser que la nécessité de s'acheter une PS5 pour en profiter pourrait jouer en sa défaveur, rappelons que plus de 15 millions de PlayStation 5 ont été vendues aux USA !

Le PSVR 2, quant à lui, s'est vendu à seulement 5 000 exemplaires, c'est 40 fois moins que l'ensemble des Meta Quest. Ce sont précisément 3 000 PSVR 2 et 2 000 pack PSVR 2 + Horizon : Call of the Mountain qui se sont vendus. Le casque de Sony s'est pourtant illustré avec de nombreuses promotions, mais qui n'ont vraisemblablement pas eu l'effet escompté. Pire encore, nous pourrions à l'inverse penser que ce score ait été obtenu grâce à ces remises. Mais l'un comme l'autre, cela n'augure rien de bon pour l'accessoire de Sony.

N'oubliez pas de vous rendre à la page suivante pour suivre notre explication.