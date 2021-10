DOSSIER Metroid 2D : tout savoir sur le développement, la création et l'histoire de la série

Parmi les licences iconiques de Nintendo, la plus connue d'entre toutes est sans aucun doute Mario. Le plombier moustachu a su toucher le cœur des petits et des grands à travers les générations. Néanmoins, des sagas du géant nippon, il en existe bien d'autres et parmi celles-ci, l'une des plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo : Metroid.

Le prochain titre des aventures de l'héroïne en armure, Samus, a été annoncé en juin 2021. En attendant la venue de Metroid Dread dans nos rayons (disponible à 49,99 € sur Amazon), nous revenons sur ses odyssées. Chose à prendre en compte, nous nous focalisons uniquement sur les jeux en 2D, la franchise « Prime » est donc mise de côté, mais nous vous ferons un dossier sur le sujet plus tard.

Bien, il est temps de passer la seconde !

La création

La consigne qui a été donnée aux développeurs pour le premier épisode de la série est plus ou moins celle-ci :

Faites un jeu original que nous n’avons jamais vu auparavant.

Peu précis il faut l'avouer, mais cela ne découragea pas celui à qui la tâche fut confiée, le producteur du studio Nintendo Research & Development 1 : GunPei Yokoi. Il donna alors la direction du projet à deux artistes, Hiroji Kiyotake et Hirofumi Matsuoka.

Ces derniers n'ayant pas d'idée immédiate leur venant à l'esprit, ils allèrent puiser leur inspiration dans les jeux qui avaient le mieux fonctionné chez Nintendo. Voilà donc alors une première maquette : un jeu de plateforme comme Mario, mais avec la liberté de se déplacer, tel que The Legend of Zelda, le tout dans un ton plus réaliste. Le personnage principal pourra alors courir, sauter et tirer dans un univers très ouvert. Les prémices du scénario commencèrent également a émerger : un androïde qui aura pour but d'éradiquer une espèce extraterrestre ayant envahis un métro spatial. Le jeu devait s'appeler initialement Space Hunter, mais sera finalement nommé Metroid (fusion de métro et androïde).

Le développement dura 10 mois durant lesquels Nintendo R&D 1 donna les indications à Intelligent Systems, Metroid sorti en 1986. Avant de parler de l'opus en lui-même, laissez-nous vous raconter quelques anecdotes assez cocasses sur sa création.

Tout d'abord, le nom de l'héroïne Samus Aran a été inspiré par le footballeur brésilien Pelé, enfin c'est ce que Hiroji Kiyotake avait en tête. Il pensait que le vrai nom du joueur iconique du ballon rond s'appelait Sams Arantes (or son vrai nom est Edson Arantes) et l'a transformé pour donner Samus Aran .



Le nom de la planète Zebes vient de l'anglais « the base ».



La planète d'origine des métroïdes et des parasites X est intitulée SR388. Outre que de porter un nom qui ressemble à un code à composer sur son téléphone, il provient du modèle de moto Yamaha SR400 qui possède une cylindrée de 388 cm³.

Le titre a également grandement été influencé par le film Alien de Ridley Scott. C'est pourquoi, pour lui rendre hommage, l'un des boss du jeu emprunta le nom du réalisateur, Ridley. Tout comme le film de 1979, l'histoire est celle d'une protagoniste, et non pas d'un jeune garçon, ce qui était extrêmement rare à l'époque.

Metroid, 1986

Les métroïdes, les créatures les plus dangereuses de la galaxie, sont tombés entre les mains des Pirates de l'espace ! Incarnez Samus Aran, la chasseuse de primes, et explorez la planète Zebes pour arrêter Mother Brain, le chef des pirates, et rétablir la paix dans la galaxie. Metroid, le classique original de la NES, a offert aux joueurs un mélange inédit d'action et d'exploration qui est devenu la signature de la série. Découvrez la technique de la Boule Morphing pour vous glisser dans toutes les failles et tous les recoins, ainsi que le Rayon de Glace, la Combinaison Varia et l'Attaque en Vrille. Page Nintendo

C'est la NES qui accueillit donc ce premier volet qui fut une réussite critique et économique, se vendant à plus d'un million d'exemplaires l'année de sa sortie et 2,73 millions en 2004. Loin de The Legend of Zelda ou Super Mario Bros, ce résultat est tout à fait satisfaisant surtout lorsque nous prenons en compte que la même année apparaissent deux titres tout aussi iconiques : Gradius et Dragon Quest.

Il existe par ailleurs des similitudes avec Baraduke, une production de Namco sortie un an auparavant, qui met aussi en scène une femme en armure, mais dans un style beaucoup plus shoot them up traditionnel.

C'est bel et bien le gameplay innovant de Metroid qui séduisit le grand public et qui créa alors un tout nouveau genre de jeu : le Metroidvania. Ce terme allie notre guerrière en armure, qui fût la toute première à adopter ce style d'exploration, et une autre saga populaire, Castlevania.

Pour conclure avec ce premier épisode, il est important de rappeler que Kiyotake et Matsuoka ont été des précurseurs du speedrun, mais pour une raison totalement insolite.

En effet nous l'avons dit plus tôt, sous l'armure du héros de l'aventure se cache en réalité une héroïne. Cependant, le joueur ne le découvrait qu'à la toute fin du scénario lorsqu'après avoir vaincu Mother Brain, Samus dévoile son identité à la surprise générale. Pour accompagner cette révélation imprévisible, nos deux compères ont une idée : avoir des fins différentes selon le temps qu'a mis le joueur à finir le titre. Plus il finit rapidement, plus Samus est dévêtue ; non, non, ce n'est pas une blague... Nous pouvons dénombrer 5 fins différentes. Pour les plus vaillants obtenant un temps de moins d'une heure, ils pouvaient alors admirer notre guerrière spatiale en sous-vêtements. Original pour un jeu Nintendo !





Metroid II (Return of Samus), 1991

Le développement de cette suite fut une fois de plus effectué par Nintendo R&D 1. Néanmoins, beaucoup de personnes, qui ont travaillé sur son prédécesseur étaient occupées sur d'autres projets. Par conséquent, une nouvelle équipe se forma et, pour ce qui est du scénario, pas besoin de se creuser la tête, puisque les concepteurs vont de la même manière que pour le premier opus aller regarder cette fois le film... Alien, le retour.

Dans cet épisode de la série Metroid développé pour Game Boy, Samus Aran est envoyée sur la planète SR388 pour y éliminer la menace métroïde. Explorez des cavernes tentaculaires et éliminez les métroïdes jusqu'au dernier tout en trouvant les artefacts mystérieux qui vous permettront de développer votre arsenal. Tirez parti de nouvelles aptitudes telles que la Boule araignée et de puissantes armes telles que le rayon plasma pour remplir votre mission : la destruction finale des métroïdes ! Page Nintendo

Nous retrouvons donc notre héroïne sur une nouvelle planète avec le même gameplay, quoiqu'un peu plus linéaire. C'est la Game Boy qui accueillit ce second opus où Samus doit systématiquement tuer tous les métroïdes dans chaque zone afin de provoquer un tremblement de terre, faire baisser le niveau de la lave et ainsi débloquer de nouvelles zones.

L'axe principal de Return of Samus est l'exploration, Nintendo voulait rendre le jeu un peu plus grand publique surtout sur sa console portable du moment. Il sortit ainsi en premier temps aux États-Unis en 1991, car la console et le premier volet y ont eu un succès majeur.

Le jeu sera assez bien reçu et félicité pour ces nouveautés qui, pour la plupart, seront présentes pendant tout le reste de la série, dont les bornes de sauvegarde. En 2003, ce sont 1,7 million de copies vendues qui ont été dénombrées.





Super Metroid, 1994

Yoshio Sakamoto, qui avait pris en main la série, voulait réaliser un troisième Metroid, lui-même ne considérant pas l'opus sur Game Boy comme une vraie suite. Dans son viseur : la Super Nintendo, prochaine console du géant japonais ! Avec ce troisième titre, il voulait faire mieux que le premier, proposant des lieux plus vastes avec plus d'exploration, le tout saupoudré d'un ton plus sombre et plus adulte. Un « Super » titre pour la Super Nintendo, le choix du titre était fait : Super Metroid.

Les Pirates de l'espace ont mis la main sur le dernier métroïde. Heureusement, la chasseuse de primes Samus Aran est là pour le récupérer ! Traversez le dédale de la Planète Zebes avec votre rayon grappin et votre Viseur Radioscopique, et triomphez de vos ennemis et des boss grâce à votre arsenal de rayons, de missiles et de bombes. Super Metroid est l'un des jeux d'action 2D les plus formidables de l'histoire et a lancé la saga des Metroid Prime avec son mélange inventif d'exploration, d'action et de secrets. Page Nintendo

Rebelote, cette nouvelle aventure n'a que des éloges. Les différents sous-terrains, qui sont la marque de fabrique de la série, sont découpés en plusieurs zones avec à chaque fois un thème différent, que ce soit le feu, l'eau, l'air, la terre, etc. Les nombreux retours en arrière, qui font le charme des Metroidvania, sont au rendez-vous. Un système de géolocalisation et une carte sont implantés afin que le joueur ne se perde pas trop facilement. La jouabilité est très satisfaisante, la recette est donc complète pour que Super Metroid, sorti 3 ans après le deuxième volet en 1994, soit une réussite.

Les musiques composées par Kenji Yamamoto sont également très marquantes, offrant au monde l'une des bandes-son les plus iconiques des jeux Metroid. Ce troisième épisode est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de la saga, et l'une des meilleures productions de tous les temps. Malheureusement, tout cela ne suffira pas à en faire un succès commercial, souffrant de la rude concurrence du lancement de la SEGA Saturn, la PlayStation et du très populaire Donkey Kong Country. En 2009, ce sont 2 millions de copies qui sont vendues aux quatre coins du monde.





Metroid Fusion, 2002

Huit ans... Huit longues années durant lesquelles les fans se demandèrent si un prochain jeu Metroid existerait bel et bien. Les voilà alors plus que rassurés avec, non pas un, mais deux jeux sortis la même année : Metroid Prime sur GameCube et Metroid Fusion sur Game Boy Advance.

Alors qu'elle est en mission sur la planète mère des métroïdes, la chasseuse de primes Samus Aran se retrouve infestée de parasites X. Soignée in extremis, Samus devient alors immunisée et se voit plus tard chargée d'éradiquer la terrible menace parasite. Metroid Fusion vous captivera par son histoire originale et une action palpitante dans un vaste monde à explorer. Découvrez des armes inédites ainsi que d'autres améliorations fidèles à la série. Absorbez les parasites X et ne laissez aucune trace de ce mystérieux ennemi ! Page Nintendo

Metroid Fusion reprend les codes qui ont fait les lettres de noblesse de la licence. S'il est sorti en même temps que les premières aventures 3D de notre héroïne, c'était pour amortir un éventuel échec commercial. Cela n'arrivera pas et, jackpot, Metroid Fusion est une réussite. Le gameplay simplifié, incluant de nouveaux pouvoirs, a su charmer les joueurs et convaincre.

1,18 million d'exemplaires ont été écoulés au total pour notre guerrière parasitée.

Metroid: Zero Mission, 2004

Il s'agit là du tout premier remake de la série qui voit le jour sur Game Boy Advance. De nouvelles zones, de nouveaux boss, une histoire réécrite ainsi qu'une difficulté adaptée, de quoi ravir les nouveaux joueurs comme les plus anciens.

Dans cette célèbre aventure reprenant l'histoire du jeu Metroid d'origine, incarnez Samus Aran, une chasseuse de primes et infiltrez la planète Zebes pour tenter d'éliminer les pirates de l'espace et leur chef, Mother Brain... Mais ce n’est pas la planète Zebes que vous avez connue ! Dans Metroid: Zero Mission, découvrez de tout nouveaux décors inspirés des niveaux labyrinthiques du jeu original et de nouvelles améliorations telles que les propulseurs pour la Boule morphing et les tyroliennes, et parcourez une planète peuplée de nouveaux ennemis et boss vicieux... Mais même une fois Mother Brain éliminé, votre mission sera loin d’être terminée ! Page Nintendo

Grande nouveauté, Samus peut sortir de son armure pour certaines phases de jeu. Les critiques complimenteront encore une fois cette nouvelle production, malgré la faible durée de vie. Il existe une option casque pour avoir un son stéréo, plusieurs difficultés sont sélectionnables après avoir fini le jeu une première fois et des phases de gameplay d'infiltration à la Solid Snake sont présentes dans lesquelles la protagoniste peut uniquement se cacher et ne peut pas affronter les ennemis.

Plus de 700 000 exemplaires ont été vendus en 2016, dont 440 000 en Amérique du Nord, 200 000 en Europe et 83 000 au pays du Soleil-Levant.

Metroid: Samus Returns, 2017

Bravez un environnement hostile sur une planète extraterrestre où les dangereuses formes de vie sont légion dans Metroid: Samus Returns, une impressionnante réinterprétation de l'aventure originale sortie en 1992 sur Game Boy, Metroid II: Return of Samus, cette fois en exclusivité sur les consoles de la famille Nintendo 3DS. Enfilez l'armure de la chasseuse de primes légendaire Samus Aran et préparez-vous à vivre une aventure Metroid en 2D complètement revisitée. Naviguez à travers le vaste labyrinthe de la planète SR388, récupérez des armes et des capacités pour améliorer votre arsenal et lancez-vous dans une mission pour éradiquer la menace métroïde une bonne fois pour toutes ! Page Nintendo

Deuxième remake, cette fois c'est Metroid: Return of Samus qui passe à la casserole et devient Metroid: Samus Returns sur Nintendo 3DS. Ce jeu en 2,5D reste très fidèle à la licence et n'en bouleverse pas les codes. Il est clairement fait pour les fans de la série qui prendront du plaisir à traverser ces décors familiers.

Une nouvelle mécanique est implantée avec les contres, et le système de progression a été préservé, nécessitant l'élimination de tous les aliens de chaque zone, mais n'est pas pour autant répétitif avec le côté labyrinthique / exploration, bien plus présent que dans l'original.

Metroid Dread, 2021



La prochaine sortie 2D est prévue pour le 8 octobre 2021, il s'agit de Metroid Dread qui paraîtra sur Nintendo Switch.

La chasseuse devient la proie Sur une planète lointaine, une menace mécanique est sur le point de repousser la meilleure chasseuse de primes de la galaxie dans ses derniers retranchements. Rejoignez Samus Aran dans sa mission la plus dangereuse à ce jour dans Metroid Dread sur Nintendo Switch. Quelque chose de terrible plane Le parasite X, une dangereuse forme de vie capable de répliquer n'importe quel être vivant, a été éradiqué par Samus Aran, la célèbre chasseuse de primes. Un beau jour pourtant, la Fédération reçoit une mystérieuse et inquiétante transmission : contrairement à ce qu'indiquent les rapports, le parasite X semble être encore une réalité. Déterminée à découvrir la vérité, la Fédération dépêche une unité composée de robots Explorateurs Mobiles Multiformes Interplanétaires aussi appelés E.M.M.I sur la planète originaire de la transmission. Peu de temps après leur arrivée sur ZDR, les E.M.M.I cessent soudainement d'émettre. La Fédération décide alors d'envoyer Samus Aran sur la planète pour déterminer ce qu'il est advenu des E.M.M.I... et si la menace du parasite X pèse toujours sur la galaxie. Une longue route vous attend



Pour mener à bien la mission de Samus, vous devrez explorer les profondeurs d'une planète tentaculaire pleine d'environnements uniques, de dangers mortels et de mystérieux secrets. Utilisez tout un panel de capacités, familières comme nouvelles, consultez la carte pour trouver le chemin à suivre et éliminez vos ennemis grâce à votre puissant arsenal. Lors de votre exploration, vous tomberez sur des portes verrouillées, des corniches hors de portée et des zones aux conditions trop extrêmes pour que Samus puisse les supporter. En mettant la main sur de nouveaux équipements et améliorations, vous deviendrez non seulement capable de surmonter ces obstacles, mais découvrirez aussi de nouveaux chemins et raccourcis. Entre revisiter certaines régions pour y explorer les zones autrefois inaccessibles et combattre les imposantes et dangereuses créatures originaires de ZDR, trouver le moyen de quitter cette planète ne s'annonce pas tâche aisée... d'autant que les E.M.M.I. portés disparus sont sur le point de se révéler bien plus dangereux que quiconque aurait pu l'imaginer. L'arsenal de Samus Samus peut comme toujours compter sur son canon pour se défendre, mais au fil de son exploration de la planète ZDR, elle mettra la main sur de nouveaux équipements qui l'aideront à découvrir la vérité sur sa mission. Rayon L'attaque principale de Samus est un rayon d'énergie capable de vaporiser ses ennemis et d'ouvrir des portes. Il est possible de l'améliorer pour augmenter sa puissance, sa propagation et aussi d'incorporer d'autres modes de tir. Rayon Grappin Cette amélioration du canon de Samus lui permet de s'agripper à certains points, pour par exemple se balancer au-dessus du vide afin d'atteindre des zones autrement inaccessibles. Frappe de Riposte Exécutez cette attaque au bon moment pour repousser un assaut ennemi et contre-attaquer, et ce même pendant une course ou un saut. Missiles Ces projectiles puissants peuvent causer d'importants dégâts aux ennemis, mais aussi révéler des passages secrets. Les munitions sont limitées, mais vous pouvez augmenter votre capacité de stockage grâce aux réserves de missiles disséminées sur la planète. Boule Morphing Grâce à sa combinaison de puissance, Samus peut se mettre en boule pour se faufiler dans les passages et les tunnels étroits. Elle peut aussi poser des bombes sous cette forme, pour par exemple ouvrir l'accès à de nouvelles zones. Arachnoaimant Une fois cette amélioration obtenue, Samus peut s'agripper aux parois bleutées et accéder à de nouveaux recoins de la planète. Camouflage Spectral Une fois activée, cette capacité permet à Samus de devenir indétectable. Mais attention : se déplacer lorsqu'elle est activée vide la jauge d'Aéion plus rapidement. La menace des E.M.M.I Ces machines infatigables, inarrêtables et sans pitié ont été corrompues par une force inconnue et arpentent désormais les profondeurs de ZDR à la poursuite de leur unique objectif : éliminer Samus Aran. Ces machines mortelles rôdent au sein des zones E.M.M.I. disséminées à travers la planète, se tenant prêtes à fondre sur leur proie. Avancez prudemment et faites tout votre possible pour éviter de vous faire détecter en explorant ces zones. Si un E.M.M.I. vous prend en chasse, vos chances de survie seront quasi nulles face à lui... alors n'hésitez pas à prendre la fuite ! La vitesse, l'agilité et le camouflage spectral de Samus sont autant d'atouts qui l'aideront à semer les E.M.M.I., mais il lui faudra plus que son arsenal habituel pour les arrêter. Au cœur de chaque zone E.M.M.I. se trouve la possibilité d'activer temporairement le canon oméga, la seule arme capable de venir à bout du blindage des E.M.M.I.. Tâchez de garder votre sang-froid et de viser juste lorsque vous l'utilisez, ou vous risquez de connaître une fin prématurée... Page Nintendo



