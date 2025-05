TEST Little Kitty, Big City : un jeu adorable, tout simplement

Page 2 : Contenu et graphismes de Little Kitty, Big City

Il y a un an, Double Dagger Studio lançait son premier jeu en totale indépendance : Little Kitty, Big City, un titre mettant en scène un chat perdu en ville. Pour son premier anniversaire, le jeu va enfin arriver sur PlayStation 4 et PS5, il est déjà disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch… ainsi que dans le Game Pass. Par un heureux hasard, nous avons découvert le jeu tout récemment et voici notre test de Little Kitty, Big City.

La vie de chat d’appartement est simple : dormir, manger, se faire câliner, dormir, manger, jouer, griffer son humain de compagnie, miauler à 8h du matin le week-end, recommencer. C’est le paisible quotidien de la boule de poils noire que nous incarnons dans Little Kitty, Big City, avant qu'un gros toutou n'effraie le petit matou, qui tombe par la fenêtre avant d’arriver en bas de l’immeuble. Plus de peur que de mal, les chats retombent toujours sur leurs pattes, mais comment faire pour retrouver son doux foyer ? Eh bien grâce aux conseils d’un maître corbeau, le petit félin apprend qu’il va devoir trouver du bon poisson fort bien goûteux afin d’avoir assez d’énergie pour gravir cette immense tour et continuer sa sieste sur son coussin préféré.

Little Kitty, Big City ne brille pas vraiment par son histoire, celle d’un chat noir voulant rentrer chez lui, mais au fil de notre aventure, nous croisons un tas d’autres animaux rigolos et hauts en couleur. Les dialogues sont à la fois mignons et croustillants, c’est très bien écrit et nous prenons un vrai plaisir à rencontrer ces autres bêtes en ville pour leur venir en aide. Mieux encore, nous entendons (nous lisons, il n’y a aucun vrai dialogue) les pensées de notre félin, qui découvre une toute nouvelle vie, certes plus dangereuse que sur son fauteuil moelleux, mais aussi plus palpitante, avec là encore une écriture soignée et adorable.

Adorable, mignon, ce sont vraiment les adjectifs qui qualifient Little Kitty, Big City. Le jeu reste très, très grand public, il n’y a pas vraiment de difficulté et il est impossible d’échouer, le seul échec pourrait être une longue chute demandant de gravir de nouveau un bâtiment pour atteindre son but. Pour le grand plaisir des associations de protection des animaux, personne n’est blessé, le jeu trouve toujours des manières détournées de bloquer notre progression, que ce soit avec des murs à escalader grâce à du lierre (à condition d’avoir mangé assez de poisson pour disposer de suffisamment d’énergie), des flaques qui font bondir le chat lorsqu’il touche l’eau ou des chiens bruyants, mais qui pensent avec leurs estomacs.

Il faut un minimum de réflexion pour se défaire de certaines situations, rien de difficile heureusement, Little Kitty, Big City est un jeu de relaxant, qui permet d’incarner un chat… facétieux. En plus de sauter, notre matou peut prendre de petits objets dans sa gueule pour les voler et même donner des coups de pattes pour les faire tomber. C’est avec ces quelques mécaniques de gameplay qu’il faut récupérer du poisson et accomplir les quelques quêtes secondaires du jeu, afin d’aider nos amis les animaux de la ville. C’est drôle, le jeu ne manque pas d’idées cocasses, sans doute fortement inspirées du vécu des développeurs, car faire tomber un objet à l’autre bout de l'appartement pour attirer l’attention de l’humain afin de chiper à manger sur la table est une technique très appréciée de notre propre matou.

Malheureusement, Little Kitty, Big City est un peu trompeur dans son titre. Oui, le chat est petit, mais la ville n’est pas bien grande. Nous avons surtout affaire ici à un quartier, avec quelques boutiques, des ruelles, un chantier, un immeuble central et quelques maisons. L’exploration est donc assez limitée, les points de téléportation sont vraiment inutiles, il est plus aisé de marcher entre les pattes des passants (en les faisant tomber et en volant leurs smartphones) pour se déplacer. Heureusement, le jeu propose une certaine verticalité dans son level design, les chats adorant sauter de toits en toits. Sauf qu’ici, le gameplay de la plateforme est un poil crispant. Les gouttières sont fines et il n’est pas rare de louper un saut effectué un peu à la va-vite, résultant d’une chute parfois frustrante. Les développeurs ont quand même pensé à mettre un bouton pour mieux gérer son saut et ainsi atterrir à l’endroit souhaité, cela casse un peu l’immersion et le rythme, mais c’est grandement appréciable.

Notation Graphisme 16 20 Bande son 17 20 Jouabilité 15 20 Durée de vie 8 20 Scénario 17 20 Verdict 16 20