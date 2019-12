12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu de réflexion parfait pour l'hiver offert pour le jour #4

Nous sommes déjà rendus au quatrième jour des 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, et votre bibliothèque a probablement déjà un peu grossi.

L'opération continue donc ce dimanche avec Little Inferno, un jeu de réflexion parfait pour l'hiver où nous devons alimenter notre cheminée avec un tas d'objets différents, en faisant les meilleures associations possible.

Félicitations pour l'acquisition de votre Little Inferna Entertainment Fireplace ! Brûlez des bûches, des robots hurlants, des cartes de crédit, des piles, des poissons explosifs, des engins nucléaires instables et de minuscules galaxies. Une aventure qui vous poussera à regarder au-delà de la cheminée, vers le monde froid qui se trouve de l'autre côté du mur.

Comme toujours, vous avez jusqu'à demain, 17h00, pour récupérer votre dû, alors ne traînez pas ! Little Inferno laissera ensuite sa place à un jeu teasé avec un dessin de gorille, et qui pourrait peut-être être Ape Out de Devolver Digital.

