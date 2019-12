12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : l'un des meilleurs jeux de 2018 offert pour le jour #6

À la veille de Noël, nous sommes désormais rendus à la moitié des 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store.

Un nouveau jeu est donc offert depuis 17h00 ce mardi, et sera accessible gratuitement jusqu'à demain à la même heure. Les clients les plus assidus vont être un peu déçus, car il s'agit de Celeste, qui avait déjà été proposé sans frais sur l'EGS cet été. Si vous l'avez manqué, le jeu de plateformes et d'adresse multirécompensé mérite sans aucun doute que vous vous y intéressiez, surtout qu'il a récemment accueilli son ultime chapitre avec un DLC gratuit.

Prochaine étape, un jeu associé à l'image d'un bouclier surmonté d'une croix de templier. S'agit-il de For Honor, lui aussi déjà offert sur l'EGS par le passé ? Ou Totally Accurate Battle Simulator, dont l'une des protections ressemble à ce pictogramme ? Réponse mercredi !

