15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu récent à la direction artistique sublime offert pour le jour 4

Après un début d'opération mollasson, fait de portages de jeux mobiles et de titres déjà offerts par le passé, les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store passent à la vitesse supérieure. Le titre offert jusqu'à ce lundi à 17h00 est en effet Sable, le jeu d'exploration dans un univers somptueux paru l'année dernière.



Si vous voulez l'ajouter à votre ludothèque, ne tardez donc pas à le faire via le lien ci-dessous !

Sable

Embarquez pour un inoubliable voyage en incarnant Sable au cours de sa quête initiatique, qui la conduira dans des déserts immenses et des paysages fascinants ornés de carcasses de vaisseaux spatiaux et de vestiges de merveilles d'un lointain passé.

Explorez les dunes sur votre aérocycle, gravissez des ruines monumentales et croisez d'autres nomades, tout en découvrant les mystères enfouis de ce monde et en apprenant qui Sable est vraiment derrière son masque.

Plongez dans le monde de Sable et explorez-le à votre guise, en profitant de sa direction artistique unique et de sa bande originale composée par Japanese Breakfast. Ses secrets n'attendent que d'être découverts. Plongez sans crainte dans cet univers.