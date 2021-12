15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : l'un des jeux marquants de 2019 offert pour le jour #11 !

Epic Games nous a gâtés hier en rendant Prey gratuit pendant 24 heures dans le cadre des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Il baisse forcément en intensité en offrant désormais un jeu certes encore plus récent et tout aussi populaire, mais qu'il a déjà proposé sans frais cette année : Control.

Si vous n'aviez pas déverrouillé l'accès à ce prétendant au titre de GOTY en 2019, vous avez jusqu'au 27 décembre à 16h59 pour le faire.

Control Suite à l'invasion d'une agence secrète new-yorkaise par une force mystique inconnue, il vous revient de devenir directrice afin de reprendre le contrôle. Dans ce jeu d'action-aventure surnaturel à la 3e personne créé par le studio de développement de jeux vidéo Remedy Entertainment, il vous faudra maîtriser pouvoirs surnaturels, munitions modifiables et environnements réactifs, le tout en combattant au sein d'un monde implacable et imprévisible. Control raconte l'histoire de Jesse Faden et de sa quête personnelle de réponses, tandis qu'elle endosse son nouveau rôle de directrice. Le monde de Control possède sa propre histoire, tout comme les alliés que Jesse se fera au fil du temps. Alors que Jesse coopère avec d'autres agents du Bureau, elle fait la découverte d'étranges expériences et secrets.

Pour demain, le jeu qui sera proposé gratuitement est teasé par des symboles de sceptre : les plus malins ont déjà deviné la référence à Mages of Mystralia, jeu d'action et d'aventure dans un univers de sorciers.