16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un autre roguelike, mais avec des dés, pour la troisième offre

Les 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store se poursuivent ce vendredi avec une autre production indépendante qui prend elle aussi la forme d'un roguelike, mais bien différent de Vampire Survivors proposé hier. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais Astrea: Six Sided Oracles est donc un roguelike avec une composante de deck building utilisant non pas des cartes, mais des dés, développé par Little Leo Games. Paru en septembre 2023 sur PC, il a ensuite été porté un an plus sur consoles et peut être comparé à Slay the Spire. Là encore, vous n'avez que 24 heures pour le récupérer, jusqu'à ce samedi 21 décembre à 17h00.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

ASTREA: SIX SIDED ORACLES Il y a bien longtemps, quand les ruines antiques étaient encore des civilisations florissantes et que la population vivait un bonheur idyllique, une étoile mystérieuse gouvernait tout. Des disciples loyaux, les Oracles à six côtés, étaient bénis par leur étoile, ce qui leur procurait la force de sceller le don des corps célestes dans de mystérieuses reliques. Tout était parfait et en harmonie. Jusqu'à ce jour fatidique : le Cataclysme de l'aube cramoisie. Un brasier féroce est descendu du ciel, engloutissant l'ensemble du système stellaire, détruisant les fondations de leur société et corrompant les âmes des plus faibles. Les disciples de l'étoile se sont perdus dans le chaos : leurs créations ont été dispersées dans un vaste monde en ruine. Ceux capables de manier un tel pouvoir existent-ils toujours ? De nombreuses années plus tard, de jeunes scions courageux se sont éveillés après avoir reçu un mystérieux appel leur indiquant de se rendre dans les ruines de l'ancien désastre. Ils y ont trouvé les reliques légendaires perdues à six côtés et des écrits détaillant les Oracles à six côtés originaux, une déité vengeresse et un Fléau corrupteur. Les nouveaux Oracles à six côtés se lancent dans un voyage pour sauver leur système stellaire et découvrir les secrets de leur histoire destructrice.

