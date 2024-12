16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un roguelike mordant pour la deuxième offre

Epic Games a lancé ses offres de fin d'année avec des soldes et ses 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store qui vont constituer, espérons-le, de beaux cadeaux pour les joueurs PC. Après The Lord of the Rings: Return to Moria, c'est un titre bien plus minimaliste dans la forme, mais encore plus addictif sur le fond qui est proposé jusqu'à ce vendredi 20 décembre à 17h00, Vampire Survivors. Oui, le roguelike de poncle est offert pendant 24 heures, du moins dans sa version de base. Si vous devenez accro, vous serez sans doute tenté par l'un de ses cinq DLC, qui sont actuellement à -15 %, le dernier en date étant Ode to Castlevania.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

VAMPIRE SURVIVORS Réduisez des milliers de créatures de la nuit en bouillie pour survivre jusqu'à l'aurore ! Vampire Survivors est un jeu d'horreur gothique teinté d'éléments de roguelite, dans lequel vos choix vous permettent de lutter contre des hordes de monstres qui vous assaillent de toute part. Ces jours-ci, l'enfer est plutôt calme... parce que tous ses occupants sont ici ! Vous ne pouvez ni fuir ni vous cacher. Il ne vous reste plus qu'à survivre aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que la Faucheuse vienne inexorablement mettre un terme à vos souffrances. En récupérant de l'or à chaque partie, vous pourrez acheter des améliorations qui faciliteront la tâche au prochain survivant. Le phénomène indé dans lequel vous ne faites plus qu'un avec le genre bullet hell ! Vous pouvez également jouer en coop locale jusqu'à quatre.

Rendez-vous demain soir pour découvrir le prochain titre gratuit.