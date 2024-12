16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un véritable parkour du combattant cyberpunk pour la neuvième offre

Si pour Noël, l'EGS a encore une fois offert Control, le neuvième des 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store est bien plus excitant pour les joueurs et c'est peu de le dire puisqu'il a causé quelques soucis côté serveurs lorsqu'il a été rendu disponible. Il s'agit du platformer d'action à la première personne Ghostrunner 2 de One More Level, une suite qui a notamment ajouté des séquences en moto en plus du parkour, dont un mode en DLC est d'ailleurs paru en septembre dernier. Vous avez jusqu'à ce vendredi à 17h00 pour le récupérer.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

GHOSTRUNNER 2

Le sang va couler dans le jeu d'action FPP hardcore très attendu se déroulant un an après les événements de Ghostrunner. Aventurez-vous dans ce monde futuriste cyberpunk post-apocalyptique se déroulant après la chute de la Maîtresse des Clés, tyran qui régnait sur la Tour du Dharma, dernier refuge de l'humanité. Jack est de retour pour affronter la terrible secte IA qui s'est réunie à l'extérieur de la Tour du Dharma, et façonner l'avenir de l'humanité.

Avec d'incroyables mécaniques de combats au katana, une exploration approfondie du monde au-delà de la Tour du Dharma, des niveaux non linéaires aux sections complexes à moto, de nouveaux modes... et toute l'action que vous avez adorée dans Ghostrunner. Les combats de boss plus interactifs laissent le joueur choisir comment survivre aux adversaires les plus coriaces.

Devenez le cyberninja ultime

Ghostrunner 2 incorpore de nouvelles compétences permettant au joueur d'être plus créatif et de rendre accessibles les combats les plus exigeants. Les ennemis de Ghostrunner 2 ont un comportement unique qui dépend des compétences utilisées contre eux, pour un nouveau défi à chaque combat. Le système de progression repensé permet au joueur de faire des tests et personnaliser son approche.

Des caractéristiques époustouflantes et immersives

Maîtrisez le Cybervoid, si vous espérez survivre... Affrontez de nouveaux ennemis de taille tout en sillonnant des environnements interactifs, tels que des tonneaux explosifs, des murs destructibles, des entités neutres qui peuvent vous aider, et bien d'autres améliorations qui pimenteront et égaieront les combats. Vous en voulez encore plus ? Alors, allez plus loin dans l'intrigue et l'univers du jeu avec le nouveau système de dialogue.

Les sons du Cybervoid

Sauvez l'humanité avec style et décimez vos adversaires au rythme de la bande-son synthwave captivante, comprenant les nouvelles musiques synthwave de Daniel Deluxe, We Are Magonia, Gost, Dan Terminus, et bien d'autres.