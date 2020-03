2K Games de retour sur le terrain de la NFL avec de nouveaux jeux

Si vous aimez le football américain et les jeux vidéo, vous savez sûrement qu'Electronic Arts a le monopole depuis quelques années avec les Madden NFL, appréciés par les amateurs de simulation sportive. Bien avant cette situation unilatérale, Microsoft Game Studios s'y était essayé avec ses NFL Fever, et 2K Games avec des NBA 2K au début des années 2000.

Surprise, 2K Games va finalement revenir sur le terrain des jeux de football américain, et annonce aujourd'hui un partenariat avec la National Football League sur le long terme. Leur particularité est qu'il ne s'agira pas de jeux simulation, mais d'expériences d'autres genres, le premier étant prévu pour 2021.

Vous l'aurez compris, l'idée n'est pas d'autoriser un concurrent direct aux Madden NFL d'Electronic Arts, mais plutôt de diversifier l'offre, pourquoi pas avec des jeux orientés arcade type NBA 2K Playgrounds. EA Sports a d'ailleurs tenu à diffuser un communiqué pour rassurer ses fans.

EA Sports est l'éditeur exclusif des jeux de simulation NFL, et notre partenariat avec la NFL et la NFLPA reste inchangé. Nos accords ont toujours permis le développement non exclusif de jeux sans simulation sur diverses plateformes. Notre engagement envers les fans de la NFL, qui s'étend sur près de 30 ans, n'a jamais été aussi fort, et nous vivons notre plus grande année à ce jour. Madden NFL 20 est le jeu le plus réussi de la franchise, et de nouveaux modes comme Superstar KO et nos émissions Madden NFL eSports augmentent la base de fans. Nous allons continuer sur cette lancée avec des expériences nouvelles et différentes, sur plus de plateformes et pour de nouvelles façons de jouer, dans les années à venir.