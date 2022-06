A Plague Tale: Requiem, une sombre bande-annonce de gameplay diffusée, toujours avec des rats

L'an dernier, Focus Entertainment avait choisi la conférence de Microsoft à l'E3 2021 pour dévoiler la suite de A Plague Tale: Innocence baptisée tout simplement A Plague Tale: Requiem, qui nous avait montré son gameplay par la suite aux Game Awards. Il fallait s'en douter, le jeu des Borderlais d'Asobo Studio s'est à nouveau montré au détour d'une intense bande-annonce lors du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

Ce trailer se nomme « La fin de l'innocence » et donne clairement le ton, nous montrant des phases de jeu variées aux commandes d'Amicia, toujours accompagnée de son frère Hugo, qui traverseront des environnements une fois de plus bien glauques, envahis par des rats et la mort. Plus que jamais, le duo fera tout pour survivre. Un article détaillé a également été partagé par Xbox Wire.

Bonjour tout le monde, je suis Sébastien Renard, Lead Writer pour A Plague Tale: Requiem, et je suis heureux de pouvoir vous en dire plus sur la conception de notre jeu !

Le sens de l’Histoire

A Plague Tale: Requiem conservera les standards de réalisme établis par le premier jeu. Pour l’ancrer dans l’Histoire avec un grand H, nous avons conçu le monde de Requiem en suivant un procédé poussé. Il était nécessaire que les départements en charge des éléments artistiques et de la narration travaillent en étroite collaboration.

Nous avons utilisé de nombreux outils et plusieurs ressources, principalement des livres, mais aussi des informations trouvées sur Wikipédia comme sur d’autres sites plus spécialisés. Nous avons également travaillé avec Roxane Chila, docteure en Histoire Médiévale, pour que notre représentation de la France Médiévale de notre titre soit la plus réaliste possible. Nous nous sommes même inspirés de l’expérience personnelle de certains des membres de l’équipe, qui connaissent bien les régions dans lesquelles le jeu se déroule. L’intuition était un élément crucial de ce procédé : il fallait trouver l’équilibre entre nos décisions créatives et leur crédibilité au sein du monde du jeu. Par exemple, les femmes dans A Plague Tale jouissent d’une liberté loin d’être réaliste si on prend en considération la réalité historique, leur place dans une discussion n’est pas représentative d’une dynamique de conversation de l’époque. On pourrait aussi citer la tenue d’Amicia, les femmes ne portaient pas de pantalon. Ce sont bien des anachronismes, mais ils sont voulus.

Un nouveau contexte

Dans A Plague Tale: Innocence, l’histoire d’Amicia et Hugo se déroulait dans des environnements sombres, hantés par la guerre. Pour cette suite directe, nous voulions un changement de décor et de nombreux endroits ont été évoqués avant que l’on ne décide que l’action se passerait à nouveau en France. Le sud du pays sera au centre du jeu, pour une expérience visuellement rafraîchissante.

L’atmosphère nuageuse de l’Aquitaine du XIVème siècle est derrière nous et la Provence nous permet d’utiliser plus de couleurs. Cela nous laisse transposer le ton toujours très terre à terre et rempli d’émotions du jeu vers d’autres paysages, ce qui renforce le contraste entre la dure réalité du monde médiéval dans lequel des événements terribles se déroulent et des environnements magnifiques, parfois encore inexplorés.

Des décors détaillés remplis de contraste

Nous souhaitions ajouter des détails et que ceux-ci varient d’un niveau à l’autre, pour apporter plus de contraste à l’expérience. Renouveler en permanence le contexte dans un jeu est un véritable défi, il faut que cela reste cohérent avec l’histoire, les émotions que nous voulons vous faire ressentir, mais aussi considérer ce que ces lieux pourront apporter en termes de gameplay, comme les différents combats ou les énigmes qui pourraient vraisemblablement se trouver dans de tels environnements. Nous avons donc élargi nos horizons par rapport à ce que nous proposions dans Innocence pour nous demander ce que nous pouvions ajouter aux champs, villages et églises que les joueuses et les joueurs connaissent déjà bien.

Nous avons donc ajouté des places de marché bondées et colorées, mais on pourrait aussi prendre l’exemple d’un atelier de teinturiers médiéval. Notre collaboration avec Roxane nous a inspiré cette idée. Son avis était précieux pour trouver les bonnes idées et elle nous a donné des détails qui ont un véritable impact sur l’aspect visuel du jeu. En vous faisant traverser un tel atelier, nous enrichissons le contexte historique tout en ajoutant des détails colorés cohérents au XIVème siècle. Nos grands ports et leurs bateaux seraient un autre bon exemple, ils permettent d’insister sur l’importance du commerce méditerranéen de l’époque.

Merci de nous avoir suivi pour cet aperçu, nous avons hâte de vous en dire plus sur la nouvelle aventure d’Hugo et Amicia dans les mois qui viennent !