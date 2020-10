Acer : les premiers Chromebooks équipés de Qualcomm Snapdragon 7c débarquent bientôt

Parmi toutes les annonces qu’Acer a pu faire aujourd’hui, nous retrouvons ses premiers Chromebooks à être équipés du Qualcomm Snapdragon 7c : l'Acer Chromebook Spin 513 et l'Acer Chromebook Enterprise Spin 513. Ces deux appareils sont conçus pour une utilisation nomade et embarquent pour le prouver une connectivité 4G LTE en option. Ces PC comptent sur leur poids très limité, pas plus de 1,2 kg, et leur taille n’excédant pas les 1,5 cm pour convaincre les travailleurs et les étudiants en mal de puissance et d’autonomie, cette dernière visant les 14h de services. N’oublions pas les deux charnières qui permettent de plier les Chromebooks à 360 degrés. L'Acer Chromebook Enterprise Spin 513 se distingue de son compagnon par une utilisation plus professionnelle avec notamment une connexion 4G permanente, des fonctionnalités Chrome OS supplémentaires ainsi que des options de sécurité en plus.

À côté de cela, Acer annonce aussi l’Acer Chromebox CXI4 qui intègre pour sa part Chrome OS ainsi qu’un processeur i7 de 10e génération. Ce PC est équipé de cinq ports USB, un port USB-C et deux ports HDMI ainsi qu’un kit de montage VESA en option au cas où vous souhaiteriez le placer sur un mur. L’Acer Chromebox CXI4 existe également en version Enterprise avec des fonctionnalités dédiées aux professionnels.

Acer a achevé cette présentation avec son enceinte connectée Halo. Ce petit appareil compact se distingue avec son éclairage RVB. Vous pourrez d’ailleurs synchroniser votre musique avec des jeux de lumière. Plus sérieusement, l’enceinte Halo est équipée d’un son DTS et compatible avec Google Assistant. Il est également possible de l’équipé d’un écran LED en option.

L'Acer Chromebook Spin 513 sera disponible en EMEA en janvier 2021 au tarif de 429 €, tandis que son pendant professionnel attendra février et coûtera 699 €. Du côté de l'Acer Chromebox CXI4, la date est plus vague puisqu’il faudra attendre le premier trimestre 2021 pour en voir la couleur, pour sa version Enterprise également. Il faudra débourser 569 € pour le modèle de base et 639 € pour le pro. L’enceinte Halo sortira quant à elle en décembre au tarif de 119 €.

