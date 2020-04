Acer Nitro 5 et Predator Triton 500 : de nouvelles versions à partir 999 € et 2 199 € pour les adeptes de RTX

La révolution graphique des PC portables est en marche grâce à NVIDIA, qui vient d'annoncer un énorme partenariat avec les fabricants internationaux pour proposer de nouveaux produits équipés de GPU GeForce. Acer en profite logiquement pour présenter de nouveaux laptopos de sa future gamme, basés sur des machines existantes.

La société présente des modèles diamétralement opposés embarquant les processeurs Intel Core de 10e génération, à commencer par les nouvelles déclinaisons de l'Acer Nitro 5. Plusieurs versions avec des GeForce GTX 1650Ti, GTX 1650 et même RTX 2060 seront bientôt commercialisées. Leur prix sera affiché à partir de 999 €, mais le tarif de la machine compatible Ray-Tracing devrait être plus élevé.

Acer Nitro 5 : un gameplay fluide avec un temps de réponse de 3 ms

L'Acer Nitro 5 est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 10e génération qui obtient 5 GHz de performance et les options graphiques d'une GeForce RTX 2060 ou des derniers GPU GeForce GTX 1650Ti ou 1650. Il peut être équipé de deux disques SSD M.2 PCle et d'un disque dur 1 To HDD1 pour le stockage, et de 32 Go de RAM DD4R4 sur deux ports DIMM extensibles par l'utilisateur. Disponible avec un écran FHD IPS de 15,6 pouces, les gamers apprécieront particulièrement les visuels nettement améliorés de cette version 2020. Les modèles avec des taux de rafraîchissement de 144 Hz ou 120 Hz et un temps de réponse de 3 ms permettent un gameplay fluide qui prend vie sur le panneau 72 % NTSC, 300 bits de l'appareil.

L'Acer Nitro 5 est livré avec plusieurs solutions thermiques innovantes afin de maximiser l'efficacité du refroidissement, même sous de lourdes charges. Il est équipé d'un système de refroidissement à double ventilateur qui tire parti d'orifices d'admission/évacuation placés stratégiquement et de quatre dissipateurs de chaleur pour obtenir une amélioration globale de 25 % des performances thermiques par rapport au modèle 2019. Cette amélioration est encore optimisée par la technologie CoolBoost, qui permet d'augmenter la vitesse des ventilateurs de 10% et le refroidissement de l'UC/GPU de 9 %. Nouveautés du modèle de cette année, la technologie Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) et Killer Ethernet E2600 augmentent la stabilité et les performances du réseau, permettant aux gamers de profiter pleinement de ces améliorations thermiques.