Affected: The Asylum, une suite au jeu d'horreur annoncée pour flipper encore plus en VR !

Révélé lors du VR Game Spotlight de l'EGX de Londres, Affected: The Asylum promet une aventure scénarisée en trois actes d'où vous ne sortirez peut-être pas vivant ! Dans l'enceinte du Red Park Asylum, des phénomènes étranges comme des fantômes ont récemment été observés dans ce bâtiment abandonné. La curiosité prenant le dessus, nous allons enquêter sur les lieux pour trouver des preuves et Fallen Planet Studios nous avertit de faire attention aux « rencontres glaçantes » avec l'infirmière. Et cela ne s'arrête pas au mode histoire.

Affected: The Asylum comprendra également The Assessment, un mode multijoueur compétitif à 4 joueurs. Ce mode mettra en scène des « défis physiques et mentaux ». The Escape, quant à lui, sera un DLC gratuit (cela fait toujours plaisir) nous invitant à « plonger plus profondément dans l'histoire de Red Park Asylum ». En collaboration avec d'autres joueurs, il s'agira de résoudre des « énigmes diaboliques » et de poursuivre un étrange personnage.

Affected: The Asylum reprend tout ce qui a fait d'Affected: The Manor une expérience passionnante et immersive, tout en ajoutant de nouveaux modes de jeu, des mécanismes d’interaction et du contenu basé sur l’histoire. Mais le plus intéressant reste à venir, vous pourrez partager cette expérience à 4 en coop ! L’asile vous poussera vers vos limites alors que vous tenterez de survivre, la nuit, tout en essayant de conserver une santé mentale correcte !

Affected: The Manor a fait un long chemin depuis le Samsung Gear VR. Même s'il n'est pas au niveau de Resident Evil Village sur PSVR 2, il constitue encore aujourd'hui un excellent choix pour tous ceux qui seraient tentés de frissonner en VR, malgré sa faible durée de vie et ses limites de gameplay, nous avions été transportés à l'époque par l'histoire prenante et son utilisation du son particulièrement réussie et angoissante.

Pas encore de détail sur le prix, mais Fallen Planet Studios confirme qu'Affected: The Asylum sera disponible sur toutes les principales plateformes VR en 2023, donc sans doute sur Meta Quest 2, chez PICO, sur PSVR 2 et en PC VR via Steam. Quant au DLC The Escape, aucune fenêtre de sortie n'est prévue, mais il arrivera bien après le lancement.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.