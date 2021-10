Age of Empires IV : près de 40 minutes de gameplay avec les Français contre les Chinois

Dans une dizaine de jours sortira Age of Empires IV, nouveau jeu de stratégie en temps réel édité par Microsoft et développé par Relic Entertainment (Company of Heroes, Warhammer 40,000: Dawn of War). Le titre permettra d'incarner plusieurs civilisations pour les faire évoluer et dominer ses adversaires.

En attendant le lancement, les studios partagent une longue vidéo de près de 40 minutes, mettant en scène une partie opposant les Français aux Chinois. L'occasion de redécouvrir les graphismes d'Age of Empires IV, mais surtout les mécaniques de gameplay et les unités de ces civilisations. Malheureusement pour nous, l'équipe bleue passe un mauvais moment.

La date de sortie d'Age of Empires IV est fixée au 28 octobre 2021 sur PC uniquement, vous pouvez précommander le jeu contre 59,99 € sur Amazon.