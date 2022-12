Akka Arrh : le shooter arcade des années 80 de retour sur PC et consoles

Atari aura sorti des milliers de bornes d'arcade dans les années 70 et 80, avec des jeux cultes comme Pong, Asteroids, Centipede ou encore Tempest. Mais pas grand monde ne se souvient d'Akka Arrh, un jeu de tir sorti en 1982 sur bornes d'arcade, rapidement jugé trop difficile (même pour l'époque !) et les machines ont vite disparu. Aujourd'hui, seules trois bornes sont répertoriées chez des collectionneurs.

Et pourtant, voilà qu'Atari annonce aujourd'hui le retour d'Akka Arrh sur nos plateformes modernes. Une version du jeu réimaginée par Llamasoft et le designer Jeff Minter (Tempest 2000 et 4000), et comme le montre la première bande-annonce, le titre n'a pas beaucoup changé, c'est très rétro avec des couleurs qui piquent les yeux, le but étant ici de défendre son vaisseau spatial en tirant sur les ennemis.

Akka Arrh est attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver l'Atari Flashback Gold 50e Anniversaire avec 130 jeux rétro à 99,99 € sur Amazon.