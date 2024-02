Alisa : le jeu d'horreur rétro fait trembler les joueurs consoles dans sa Developer's Cut

Casper Croes s'est associé à Top Hat Studios pour publier sur consoles Alisa, un survival-horror inspiré des titres cultes des années 90 sortis sur PS1 et N64. Un jeu déjà disponible sur PC, mais qui débarque cette semaine sur PlayStation, Xbox et Switch dans une version Developer's Cut.

Les joueurs sur consoles peuvent donc découvrir ce titre qui nous emmène aux côtés d'Alisa, une agent de l'élite royale qui se retrouve bloquée dans un manoir victorien des années 20 avec des automates agressifs. Un titre conçu comme à l'époque, avec des décors pré-rendus, une résolution en 480p et des angles de caméras fixes. Les joueurs bénéficient de tout le contenu additionnel sorti sur PC, mais également d'options d'accessibilité pour notamment paramétrer les touches, ou opter pour un schéma de commandes à l'ancienne, pour toujours plus de nostalgique (et de lourdeur dans le gameplay).

Alisa est désormais disponible sur le Microsoft Store et l'eShop avec une réduction de 15 % sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, ainsi que sur le PlayStation Store avec une réduction de 15 %, mais seulement pour les abonnés PS+. Si le jeu vous fait de l'œil, une démo est même à télécharger sur toutes ces nouvelles plateformes. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.