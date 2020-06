Almighty: Kill Your Gods, un Action-RPG à la Monster Hunter annoncé en vidéo

Runwild Entertainment et Versus Evil ont profité de l'évènement Guerrilla Collective pour dévoiler Almighty: Kill Your Gods, un nouveau jeu de rôle et d'action fortement inspiré de Monster Hunter et Dauntless, qui nous emmènera donc chasser d'énormes monstres en coopération.

Dans Almighty: Kill Your Gods, le joueur incarnera un Alpha, un guerrier puissant disposant de pouvoirs magiques, capable de courir, sauter et voler afin d'éliminer des démons et monstres sur plusieurs îles. Le gameplay promet d'être varié avec des armes de mêlée et des gantelets magiques pour attaque à distance, et des amulettes pour lancer des sorts. Le jeu sera aussi bien jouable en solo qu'en coopération en ligne, avec la possibilité de personnaliser son équipement en créant sa propre classe, de bâtir sa maison et défendre son île, et surtout de combattre « dans des environnements réactifs et changeants ».

Almighty: Kill Your Gods n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC et consoles, sans plus de précisions sur les plateformes. En attendant, vous pouvez retrouver ci-dessus une première bande-annonce de gameplay, ainsi que des images sur la seconde page.