Alone in the Dark : une Deluxe Edition avec des filtres à l'ancienne

Le mois prochain sortira Alone in the Dark, un remake du survival-horror culte de Frédérick Raynal qui a posé les bases du genre, avant d'être popularisé par Resident Evil. Un titre développé par Pieces Interactive et édité par THQ Nordic qui fera des clins d'œil amusants au jeu d'origine.

Les studios dévoilent cette semaine la Deluxe Edition d'Alone in the Dark, qui inclura le Vintage Horror Filter Pack avec plusieurs filtres, dont un mode Noir & Blanc et un mode 8-bit pour les personnages, remplaçant les modèles de David Harbour et Jodie Comer par les versions d'origine d'Edward Carnby et Emily Hartwood, avec des gros polygones. La Deluxe Edition inclura également le mode Director's Commentary pour découvrir toutes les coulisses du développement du jeu, à la manière des commentaires audio sur les DVD et Blu-ray.

La date de sortie d'Alone in the Dark est fixée au 20 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

