Amnesia: Rebirth, une sombre bande-annonce de lancement pour le jeu d'horreur

Cela fait 10 ans que Frictional Games a sorti Amnesia: The Dark Descent, survival-horror au sens le plus strict du terme et qui a connu un énorme succès. Sa suite, Amnesia: A Machine for Pigs, avait été développée par The Chinese Room, Frictional Games a pondu le sympathique Soma il y a cinq ans, mais il est enfin de retour sur sa franchise phare.

Eh oui, Amnesia: Rebirth est disponible depuis hier sur PC et PlayStation 4, le studio a donc évidemment partagé une bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus. Cette fois, pas de château ou de machine industrielle infernale, Amnesia: Rebirth nous emmène aux côtés d'Anastasie Trianon, dessinatrice française qui s'écrase dans le désert d'Algérie et qui part à la recherche de son mari Salim, alors qu'une mystérieuse et dangereuse créature rôde dans le site de fouilles aux alentours.

Pour les plus courageux, Amnesia: Rebirth est disponible dès maintenant sur PC (Steam, GOG.com et Epic Games Store) au prix de 24,99 €, ainsi que sur PlayStation 4 contre 28,49 € sur le PS Store. Vous pouvez acheter une carte PSN de 30 € sur Amazon.fr.