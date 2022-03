Among Us : une collaboration avec Halo teasée en image

Among Us ne fait peut-être plus autant les gros titres qu'il y a deux ans, mais le jeu multijoueur d'InnerSloth continue de divertir de nombreux joueurs et les développeurs proposent régulièrement du contenu additionnel, dont des costumes en collaboration avec d'autres licences.

Après Ghostface, le tueur des films Scream, c'est visiblement le soldat en armure le plus célèbre du monde vidéoludique qui va s'inviter dans Among Us. InnerSloth a en effet partagé une image du jeu avec un personnage en tenue de Master Chief et utilisant le pseudonyme Spartan117, une collaboration avec Microsoft et sa franchise Halo semble évidente.

Entre le jeu Halo Infinite et la série qui cartonne sur Paramount+, il faut dire que Halo est plus populaire que jamais, et nous devrions retrouver le Master Chief, ou du moins son costume, très prochainement dans Among Us. Le jeu est pour rappel disponible sur PC, Switch, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, la version physique Crewmate Edition est vendue 32,99 € sur Amazon.