Among Us : des éléments cosmétiques, un système de Cosmicube, 4 rôles inédits et des Succès ajoutés dans la dernière mise à jour

Le succès d'Amoug Us n'est plus à prouver, même si la hype est désormais bien retombée, mais cela n'empêche par les développeurs d'Innersloth de continuer à faire évoluer leur jeu, actuellement disponible sur Switch, PC et appareils sous Android et iOS. Comme promis en juin dernier via une roadmap, bien des ajouts ont été effectués par le biais de la version 2021.11.09, présentés en grande pompe dans une amusante vidéo et sur le site officiel.

Pour commencer, ce sont donc pas moins de 4 rôles supplémentaires qui vont venir pimenter les parties, trois d'entre eux étant réservés aux membres d'équipage, tandis que le dernier sera accessible en tant qu'imposteur. Là encore, il est possible de les personnaliser pour les adapter à nos envies.

Rôles des membres d'équipage Scientifique : accédez à vos données vitales à tout moment. Effectuez des tâches pour recharger votre batterie.

: accédez à vos données vitales à tout moment. Effectuez des tâches pour recharger votre batterie. Ingénieur : Peut utiliser les conduits.

: Peut utiliser les conduits. Ange gardien : lancez un bouclier de protection autour des autres membres d'équipage. Rôle d'imposteur Shapeshifter (Changeforme) : déguisez-vous en vous transformant en n'importe quel autre membre d'équipage.

L'autre gros morceau, c'est l'arrivée de nombreux éléments cosmétiques avec toute l'économie qui va avec. Faites donc place aux Cosmicubes (Mira et Polus), qui contiennent donc divers objets via un système d'embranchements, à échanger contre les ressources obtenues en jouant (les Haricots) ou payées avec de l'argent réel (Étoiles). Sauf que pour les ouvrir, il faudra dans tous les cas jouer une fois activés en acquérant des Pods (uniquement disponibles si un Cosmicube est actif). Oui, c'est un peu tordu. Parmi les cosmétiques inédits, nous retrouvons des visières et des plaques nominatives spéciales, avec également des chapeaux, animaux de compagnie et skins. De l'XP est aussi accordée en fonction de nos exploits, faisant monter notre personnage de niveau et lui conférant alors des multiplicateurs bonus pour l'obtention de Haricots et Pods.

Afin de permettre de jouer sans souci sur diverses plateformes en cross-play tout en profitant de ce système, il est possible de lier son compte pour ne rien perdre. En revanche, les Étoiles achetées sur Switch ne peuvent pas être utilisées sur une autre plateforme. De même, les Haricots et Pods ne sont pas transférables actuellement depuis la Switch, mais cela viendra. Quelques changements de contrôles ont aussi eu lieu :

L'action du conduit n'est plus liée au bouton d'action principal, il faut appuyer sur V (clavier) ou sur le bouton d'épaule droite (manette).

Le sabotage n'est plus attribué au bouton d'action principal. Pour accéder à la carte de sabotage, les imposteurs peuvent simplement ouvrir leur carte, en utilisant la touche Tab (clavier) ou la gâchette gauche (manette).

Si vous avez un rôle spécial, l'action pour ce rôle est accessible via la touche F (clavier) ou la gâchette droite (manette). Cela inclut la capacité de l'Ingénieur liée aux conduits.

Enfin, des Succès (Achievements) sont disponibles sur les plateformes supportant ce type de fonctionnalité (donc pas sur Switch), les statistiques leur étant liées persistant entre tous les appareils si le compte est bien lié, la seule contrainte étant de bien effectuer l'action finale de déblocage sur le bon support.

Le mois prochain, les joueurs PlayStation et Xbox vont enfin pouvoir découvrir Among Us, qui aura même droit à des éditions physiques. Divers produits en lien avec l'univers du jeu sont en vente sur Amazon.