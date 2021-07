Among Us : le guide 100 % non officiel est disponible

Après l'annonce de trois éditions physiques collector par Maximum Games, Among Us fait de nouveau parler de lui avec l'arrivé d'un nouveau guide de jeu non officiel édité par Larousse et disponible depuis le 7 juillet en librairie ainsi qu'à la Fnac et sur Amazon.

Développé et édité par le studio InnerSloth et sorti en 2018 sur Android et iOS puis sur PC, Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5, Among Us fait partie des jeux les plus populaires de 2020 notamment grâce de nombreux streameurs célèbres sur Twitch et YouTube. Dans ce jeu multijoueur, tous les participants (entre 4 et 10) doivent coopérer pour dénicher l'imposteur à bord d'un vaisseau spatial. Très fun, mais surtout bien plus stratégique qu'il n'y parait, ce nouveau guide permet d'apprendre différentes astuces pour devenir le maître du jeu !

Dans ce guide non officiel, vous trouverez les meilleurs trucs et astuces pour survivre en tant que coéquipier et identifier les dangereux aliens camouflés. Vous découvrez aussi des stratégies sophistiquées pour jouer en tant qu’Imposteur et vous débarrasser des autres joueurs sans vous faire démasquer. Ce guide vous mène du pont du vaisseau The Skeld au paysage étrange de Polus, en passant par les hauteurs envoûtantes de MIRA HQ.

Disponible depuis le 7 juillet, « Among us - le guide de jeu » est disponible pour 9,95 € sur Amazon ainsi qu'à la Fnac.