Among Us : 500 millions de joueurs en novembre, mais le succès financier manque à l'appel

Among Us a pris son envol en 2020 et est devenu l’un des jeux les plus populaires de cette année, aux côtés d’un certain Fall Guys: Ultimate Knockout. Le titre a notamment accueilli sa nouvelle map en plus d’avoir été confirmé sur Xbox Series et Xbox One. Pour rappel, Among Us est un jeu multijoueur dans lequel vous incarnez des membres d'équipage qui devront remplir différentes tâches et débusquer le fameux imposteur.

Une nouvelle étude menée par l’institut de recherche Nielsen a montré qu’Among Us est désormais le titre le plus populaire de tous les temps en termes de joueurs mensuels avec 500 millions de fans en novembre. Cependant, le succès financier n’est pas totalement au rendez-vous. Les ventes PC d’Among Us ont généré 64 % des bénéfices de la production entre août et novembre, mais la communauté PC ne représentait que 3 % des joueurs. Among Us étant gratuit sur iOS et Android, et ne coûtant que 3,99 € sur Steam, cela a bien évidemment aidé à son succès.

