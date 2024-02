Apple Vision Pro : les fameux personas s'offrent un lifting mais ce n'est encore guère concluant, pourquoi ?

Devons-nous souhaiter nos adieux aux avatars cartoonesques de Meta et souhaiter la bienvenue aux avatars réalistes d'Apple ? Eh bien, pas tout à fait, car s'ils ont bien un point commun, c'est que les deux font peur, mais pas pour les mêmes raisons ! Les premiers pour leur incroyable mocheté, et les seconds pour leur côté malaisant. Etre éloigné des standards actuels ou être proche du réel mais sans l'être complétement, voici le dilemme qui se tient actuellement sous nos yeux. La mise à jour visionOS 1.1 d'Apple améliorera-t-elle significativement la situation ?





Persona et Eyesight



Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité du dernier casque ordinateur spatial d'Apple, sachez qu'il est possible, en tenant le Vision Pro, de scanner son visage et ainsi créer son double numérique, dont les yeux s'affichent sur la face avant (Eyesight) du casque. Baptisé Persona, cette réplique a surpris bon nombre de testeurs. Si voir les yeux de l'utilisateur est une sacrée belle trouvaille, de celle qui permet d'éviter le côté "isolant" de la réalité virtuelle, le résultat est ici perturbant.

La copie est approximative, le visage est lissé et tout ce qui fait votre personnalité semble avoir été gommé, créant ainsi une réplique sans âme, à l'exacte opposé du but fixé.

Bien entendu, plus le visage est simple, meilleur sera le rendu. La firme de Cupertino a donc choisi, pour ses vidéos promotionnelles, de garder un casting assez restreint, de ceux qui par chance disposaient d'un persona assez qualitatif pour convaincre et passer plus facilement à l'écran.

L'erreur est humaine





Certains influenceurs et développeurs se sont pris au jeu de se filmer avant et après la mise à jour, en voici le rendu (à gauche : avant la MAJ ; au centre : prise de vue réelle ; à droite : après la MAJ).

Zach Smith

Snazzy Labs

Tom Krikorian

Sur la première série d'images, nous pouvons apercevoir une nette amélioration. Même si la couleur et l'homogénéisation des yeux sont perceptibles, le résultat est assez convaincant. Sur la seconde, il semblerait par-contre que l'Apple Vision Pro éprouve plus de difficultés, et pour cause, beaucoup de détails sont à traiter. Ainsi, les moustaches ne sont pas taillées de la même façon, la coiffure a été simplifiée, la barbe a été réduite, le visage a été homogénéisé dans son ensemble et donne l'impression d'être en face d'une IA. La dernière série de photos, quant à elle, n'est clairement pas à l'avantage de la personne, " une vraie tête de vainqueur " diront les plus moqueurs. Eh oui, son persona la fait clairement passer pour un idiot, alors qu'en prise de vue réelle, cette même personne semble respirer la bonhomie sans pour autant tomber dans une profonde naïveté.

Il y a bien une belle évolution, mais pas de révolution pour autant. Nous espérons que les futures MAJ de visionOS prendront mieux en compte les aspérités et autres imperfections des visages, qui restent et resteront toujours les éléments fondateurs de notre humanité.

En parlant de mise à niveau, la marque à la pomme croquée préparerait un persona complet, qui serait non plus limité au visage, mais s'afficherait au travers d'un corps intégral, ce qui donnerait une tout autre saveur aux expériences à venir !