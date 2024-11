Arcadegeddon : un gros changement annoncé pour le shooter d'IllFonic

Qui se souvient aujourd'hui d'Arcadegeddon ? IllFonic, habitué des jeux d'horreur au gameplay asymétrique (Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Ground, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Killer Klowns for Outer Space: The Game) avait lancé en 2021 ce jeu de tir multijoueur coopératif, qui comptait plus d'un million de joueurs en 2022, surtout grâce à l'offre du PlayStation Plus. Aujourd'hui, eh bien le titre est oublié, avec moins de 10 joueurs en simultané sur Steam, selon SteamDB.

Sur PlayStation et Xbox, il est plus difficile de connaître les chiffres de fréquentation du jeu, mais la hype est clairement passée. IllFonic ne compte cependant pas baisser les bras et annonce qu'Arcadegeddon va devenir free-to-play début 2025. Le titre avait été lancé en Early Access contre 19,99 €, puis coûtait 14,79 € dans sa version finale, mais les joueurs n'auront plus à débourser le moindre centime pour découvrir le jeu l'année prochaine.

Pour connaître tous les changements de ce modèle économique et la date de sortie précise d'Arcadegeddon en free-to-play, il faudra cependant patienter. Vous pouvez déjà acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.