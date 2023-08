Assassin's Creed : 5 jeux jouables gratuitement ce week-end et jusqu'à 75 % de réduction sur toute la licence

Alors que certains joueurs peuvent actuellement découvrir la bêta fermée d'Assassin's Creed Codename Jade et que nous attendons le prochain épisode principal Assassin's Creed Mirage, Ubisoft vient remettre sur le devant de la scène certains jeux de la licence parus précédemment. En effet, il va être possible de jouer gratuitement à Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations, Black Flag et Valhalla de ce jeudi 10 au lundi 14 août, les versions remastérisées de The Ezio Collection étant celles proposées sur consoles. Mais attention, car tous les joueurs ne vont pas être logés à la même enseigne malheureusement. À noter également que ce sont les éditions standards qui seront accessibles, donc sans les extensions payantes.

Voici en détail qui pourra jouer à quoi et sur quelle période :

Sur PS4 et PS5 (10 août à 16h00 au 14 août à 10h00) : uniquement Assassin's Creed Valhalla ;

(10 août à 16h00 au 14 août à 10h00) : uniquement Assassin's Creed Valhalla ; Sur Xbox One et Xbox Series X|S (10 août à 15h00 au 14 août à 6h00) : les cinq jeux en étant abonné au Xbox Live Gold ;

(10 août à 15h00 au 14 août à 6h00) : les cinq jeux ; Sur PC via Ubisoft Connect (10 août à 14h00 au 14 août à 10h00) : Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations et Valhalla ;

(10 août à 14h00 au 14 août à 10h00) : Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations et Valhalla ; Sur PC via l'Epic Games Store (10 août à 14h00 au 14 août à 10h00) : Assassin's Creed Valhalla.

Vous noterez que la raison pour laquelle les joueurs PlayStation n'ont pas droit aux quatre autres est parce qu'ils sont disponibles via les formules Extra et Premium de l'abonnement PlayStation Plus...

La progression sera conservée si jamais vous souhaitez ensuite acheter l'un de ces jeux. Cela tombe bien, car Ubisoft brade les épisodes de la licence avec des remises allant jusqu'à -75 % sur l'Ubisoft Store jusqu'au 17 août. Plusieurs épisodes sont également soldés sur le PlayStation Store jusqu'au 30 août et différentes offres vont également avoir lieu jusqu'au 28 août sur le Microsoft Store, bien que rien n'y soit actuellement disponible.

