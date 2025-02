Assassin's Creed Shadows est déjà dans la nature, Ubisoft réagit

Outre son incursion dans le jeu de cartes Balatro, la licence Assassin's Creed fait actuellement parler d'elle pour son prochain épisode se déroulant au Japon, Assassin's Creed Shadows. Après un premier report du 15 novembre 2024 au 14 février 2025, Ubisoft avait démarré l'année en repoussant une deuxième fois ce jeu sur lequel sont placées beaucoup d'attentes. Avec seulement un bon mois de délai, il fallait s'y attendre, des fuites sont survenues. Il y a quelques semaines, c'est son artbook officiel de 264 pages qui s'est ainsi retrouvé dans la nature, ne révélant heureusement rien de trop compromettant quant à l'intrigue. En revanche, depuis ce week-end, des visuels et du gameplay de la version commerciale ont commencé à apparaître sur la Toile. La raison en est simple, au moins une personne a pu se procurer une copie physique du jeu sur PS5, alors même que les médias n'y ont pas encore accès. Eh oui, si repousser le lancement a donné plus de temps aux développeurs pour peaufiner leur projet, la création des Blu-ray a elle déjà eu lieu et des patchs viendront ensuite modifier ce qui doit l'être. Avec ce genre de problème, il ne faut pas s'étonner que les éditeurs préfèrent le format numérique...

Devant cette situation survenant près d'un mois avant la sortie, Ubisoft a donc pris la parole afin d'informer les joueurs désirant conserver la surprise et ne pas se faire spoiler si jamais la personne pouvant déjà y jouer se décide à montrer des éléments sensibles. C'est aussi l'occasion pour l'éditeur de bien préciser que la version au lancement pourra être de meilleure qualité. Bon, la différence ne devrait pas non plus être trop flagrante et cet inconnu pouvant déjà découvrir l'aventure de Naoe et Yasuke semble aimer ce qu'il a déjà entre les mains à en croire ce qui est dit sur Reddit, déclarant qu'Assassin's Creed Shadows est le meilleur depuis Black Flag pour lui.

Bonjour à tous, Nous sommes conscients que des joueurs ont eu accès à Assassin's Creed Shadows avant sa sortie officielle. L'équipe de développement travaille toujours sur des correctifs pour préparer l'expérience au lancement et toute séquence partagée en ligne ne représente pas la qualité finale du jeu. Les fuites sont regrettables et peuvent diminuer l'enthousiasme des joueurs. Nous vous demandons de ne pas gâcher l'expérience des autres. Merci à notre communauté d'avoir déjà pris des mesures pour protéger tout le monde des spoilers. Restez dans l'ombre, évitez les spoilers et gardez un œil sur notre chaîne pour plus de surprises officielles dans les semaines à venir ! Le 20 mars sera bientôt là !

