Assassin's Creed Valhalla : l'activité Tombeaux des trépassés et le Festival d'Oskoreia datés

Récemment, Assassin's Creed Valhalla a accueilli son Discovery Tour: Viking Age, un mode annexe éducatif pour se plonger dans la vie et la culture de l'époque, sans la violence des combats du jeu de base. Alors que cet épisode soufflera bientôt sa première bougie, Ubisoft n'en a pas terminé avec lui, puisqu'une deuxième année de contenu est prévue. Nous ne savons toujours pas exactement à quoi nous attendre, espérons que l'éditeur en dise plus prochainement. En attendant, plusieurs nouveautés sont sur le point de faire leur apparition, à savoir une activité inédite et un évènement temporaire.

Ainsi, la mise à jour 1.4 d'Assassin's Creed Valhalla sera déployée la semaine prochaine, le mardi 9 novembre et ajoutera ce qui est appelé en anglais, Tombs of the Fallen. Puisqu'à l'instar des Défis de maîtrise, cette nouvelle activité possède elle aussi sa propre liste de Trophées, qui est déjà en ligne, nous savons donc que son nom français sera Tombeaux des trépassés, reste à découvrir ce qu'il se cache dans ces lieux à priori bien lugubres. Pour sûr, ils seront au nombre de trois à en croire les descriptions fournies :

Spéléologue - Menez à bien l'un des Tombeaux des trépassés ;

Crypt-ologue - Menez à bien trois des Tombeaux des trépassés.

Cette update apportera également les données du Festival d'Oskoreia, déjà connu depuis un moment, qui s'inspirera donc de la Chasse sauvage (pas celle de The Witcher) et aurait bien eu sa place pour Halloween, mais ne sera actif qu'à partir du jeudi 11 novembre, et ce jusqu'au 2 décembre, nous laissant trois semaines pour compléter ses activités. Espérons du contenu un peu plus original que pour les précédents. De plus amples détails devraient être rapidement donnés, pour ne pas changer. Enfin, une mise à jour 1.4.1 est d'ores et déjà prévue pour décembre et devrait apporter la neige à Ravensthorpe si nous nous fions au visuel.

