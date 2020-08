Assassin's Creed Valhalla : les liens familiaux d'Eivor évoqués dans le synopsis du comics Song of Glory

Avec Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ne va pas se priver de décliner l'univers viking à toutes les sauces en proposant des produits dérivés et du cross-média. En plus du jeu qui nous fera incarner au choix Eivor en homme ou femme, un roman La saga de Geirmund et un comics en trois numéros Song of Glory vont ainsi voir le jour. C'est ce dernier qui nous intéresse à présent, puisque de nouveaux détails à son sujet ont été donnés cette semaine au détour d'une description, permettant d'en apprendre davantage sur la famille de notre nouveau protagoniste.

Un synopsis lisible en anglais sur la page Amazon du comics donne ainsi le nom du père et du frère d'Eivor, ainsi que quelques détails sur son passé que nous découvrirons donc dans cette œuvre (et espérons-le également en jeu).

Les Vikings intrépides affrontent leur destin en quête de gloire dans cette préquelle du prochain jeu vidéo à succès d'Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla. Les tensions s'intensifient lorsqu'un village pris entre deux royaumes rivaux est brutalement attaqué. Eivor, guerrière et fille du sage roi Styrbjorn, abat les pillards, sauve les villageois et revendique la colonie pour son père. Elle saisit également une prisonnière - Gull, abandonnée par les rivaux - qui déclare posséder les secrets d'Asgard. Mais il y a plus au sujet Gull que ce que l'on voit, et sa capture entraînera la mort et la destruction de la famille d'Eivor. En disgrâce et attirée par la promesse de trésors et de gloire, Eivor entreprend une quête dangereuse pour retrouver son honneur, mais quelle terreur attend dans le temple oublié d'un puissant dieu ? Durant tout ce temps, son frère Sigurd forge sa propre légende en cherchant fortune dans les terres de l'Est. Loin de chez lui, il trouve de nouvelles armes et un nouveau butin, faisant une découverte qui changera à jamais son destin...

Outre le fait que la version féminine sera ici « canon », Eivor a donc un frère qui est sans doute le personnage figurant sur la couverture à ses côtés, la ressemblance étant frappante.

Pour nous plonger dans l'épopée d'Eivor, il faudra cependant attendre encore quelques mois, Assassin's Creed Valhalla n'étant pas attendu avant le 17 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec des versions PS5 et Xbox Series X une fois ces consoles sorties. Vous pouvez le précommander dès 55,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Assassin’s Creed Valhalla : une Odyssey nordique encore plus brutale