Assassin's Creed Valhalla : le thème principal partagé, comme une invitation au voyage

Avec Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft compte bien nous plonger dans l'Âge sombre de la Grande-Bretagne, à l'époque des invasions vikings. En plus de décors qui ont déjà de quoi en faire rêver plus d'un, encore vus récemment dans la dernière bande-annonce en date, c'est musicalement que la différence devrait se faire auprès des mélomanes avec le trio Jesper Kyd, Sarah Schachner et Einar Selvik (Wardruna).

Après la mise en vente d'un premier EP intitulé Out of the North, nous avons appris en début de semaine qu'un deuxième allait lui succéder dès demain, répondant cette fois au nom de The Ravens Saga. Parmi les pistes qu'il nous tarde d'écouter se trouve le thème principal du jeu. Si vous étiez impatients de le découvrir, une vidéo de Lakeshore Records non répertoriée est déjà disponible. La mélopée est donc bien en adéquation avec la thématique viking, et assez différente de l'idée que nous pouvions nous en faire, car assez mélodique au final et évoquant un long voyage qui attend Eivor depuis sa terre natale de Norvège. Des similitudes rythmiques avec celui d'Origins peuvent également se faire entendre, Sarah Schachner ayant également composé ce dernier. Pour les autres compositions, elles seront disponibles dès demain en streaming.

Assassin's Creed Valhalla est attendu le 18 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec des versions PS5 et Xbox Series X une fois les consoles disponibles.

