Bait! : la grosse mise à jour Fishin’ Buddies est disponible gratuitement dès aujourd'hui (multijoueur, métavers) !

Bait! est un jeu de pêche typé arcade et joueurs casual. Sorti initialement sur les casques Gear VR (Samsung Galaxy S6 et S6 Edge), il est ensuite passé sur Oculus Go puis Meta Quest. Très fun à jouer, il a une base de fans qui patiente depuis des années et espérait une mise à jour avec des modes multijoueurs. Patience récompensée, elle arrive et est gratuite, comme le jeu.

La première mise à jour majeure du contenu du jeu depuis 2016, Fishin' Buddies, est maintenant disponible sur le Quest Store et apporte un mode multijoueur au cœur de Bait!. Ce sont donc jusqu'à quatre joueurs qui peuvent visiter Penguin Point ensemble pour lancer leurs lignes pour des tournois amusants ou compétitifs. En même temps, ce sont jusqu'à 12 joueurs qui peuvent passer du temps à Casters Cove - le troisième Tinyverse de Resolution Games, la solution du studio à un métavers plus personnalisé - et s'engager dans une variété d'activités sociales comme faire des courses de bateaux radiocommandés, du saut de pierres le long de la plage, pagayer dans des flotteurs gonflables et bien plus encore.

Bait! est disponible gratuitement sur le Quest Store. Si vous voulez vous offrir un Meta Quest 2, sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR offerts en ce moment).