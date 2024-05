Baldur's Gate 3 : même lui n'a pas échappé à ce fléau

L'été dernier, Larian Studios a mis à jour Baldur's Gate 3, un jeu de rôle déjà disponible depuis des mois en Early Access. Le passage en version 1.0 aura mis la lumière sur ce titre immédiatement devenu culte, BG3 était sur toutes les lèvres et a remporté tous les prix majeurs pendant les diverses cérémonies qui ont suivi.

Désormais, les choses se sont calmées, Larian Studios a annoncé qu'il ne développera pas d'extension ou de suite, mais il a déjà ouvert un nouveau studio à Varsovie pour créer d'autres RPG. Hasbro et Wizards of the Coast, qui détiennent la licence Donjons et Dragons, cherche un remplaçant pour développer Baldur's Gate 4, mais de son côté, le studio belge souffle un peu. Swen Vincke, directeur du jeu, était à la conférence Digital Dragons en Pologne pour parler du développement du RPG (via GamesRadar+) et lors de la session de questions/réponses, une personne dans le public lui a demandé si Larian Studios avait dû recourir au crunch pour terminer Baldur's Gate 3. Voici sa réponse :

Certainement moins sur BG3 que par le passé. Ce serait mentir de dire que nous ne l'avons pas fait. Des choses se sont produites que nous n'avions pas prévues. Nous n’avons pas trop crunché, mais nous avons dû faire un peu de crunch. Et je pense que, pour être honnête, vous en aurez toujours un peu lorsque vous essayez de terminer quelque chose, surtout quand il y a tant de complexité à rassembler.

Swen Vincke affirme que les studios sont généralement totalement vides après 20h00 ainsi que les week-ends, le système mis en place par Larian Studios et ses équipes aux quatre coins du monde permet de faire face à des soucis à n'importe quelle heure de la journée, sans qu'un développeur ne doive rester tard le soir. Comme presque tous les studios de développement, Larian Studios a quand même dû recourir au crunch pour Baldur's Gate 3, espérons que cela n'a pas trop affecté les équipes.

Si jamais vous n'avez pas encore essayé cet excellent jeu de rôle, BG3 est disponible contre 59,99 € sur GOG.com.

