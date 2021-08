Battlefield 2042 : un court-métrage annoncé pour détailler l'univers du jeu

La franchise Battlefield fera son retour en fin d'année avec un épisode se déroulant en 2042. Le titre nous emmènera dans un futur un peu chaotique, où les catastrophes naturelles ont changé la face du monde et des réfugiés ont décidé de devenir des Sans-patrie, des mercenaires ici à la solde des États-Unis et de la Russie.

Concrètement, cela donnera surtout lieu à des affrontements à 128 joueurs dantesques, mais les développeurs veulent soigner le lore et diffuseront dans quelques jours un court-métrage pour un peu plus en dévoiler concernant l'univers de Battlefield 2042. Exodus, c'est le nom de ce petit film, sera diffusé le 12 août prochain, à 17h00, et nous avons déjà droit à un teaser à admirer ci-dessus, promettant des scènes apocalyptiques et impressionnantes.

Pour rappel, DICE et EA Games ont récemment dévoilé le mode Battlefield Portal, qui plaira aux vétérans de la licence. Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez déjà le précommander à 59,99 € sur Amazon.

