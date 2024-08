Black Myth: Wukong explose déjà un record

Après des années d'attente, Game Science a enfin lancé cette semaine Black Myth: Wukong, un jeu de rôle et d'action inspiré de la mythologie chinoise. Le titre a surtout fait parler de lui grâce à ses magnifiques graphismes sous Unreal Engine 5, même si une polémique autour d'un guide de bonne conduite destiné aux créateurs de contenu a fait scandale ces derniers jours.

Quoi qu'il en soit, les rédactions qui ont reçu une clé pour tester le jeu lui ont attribué de bonnes notes et les joueurs se sont empressés de l'acheter. Sur Steam (via SteamDB), Black Myth: Wukong a atteint les 2,2 millions de joueurs en simultané, c'est un record pour un jeu solo payant, il se hisse loin devant Cyberpunk 2077 (1 million) et Elden Ring (950 000), mais le jeu le plus populaire reste encore PUBG: Battlegrounds, un Battle Royale multijoueur qui a cumulé plus de 3,2 millions de joueurs en même temps lors de son passage en version 1.0.

Black Myth: Wukong est pour rappel également disponible sur PlayStation 5, mais les chiffres sont tenus secrets. En tout cas, Game Science peut se frotter les mains, son Action-RPG est un véritable succès commercial, les joueurs attendent désormais la version Xbox Series X|S, et pourquoi pas une édition physique. En attendant, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.