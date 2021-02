Blizzard fête ses 30 ans avec des packs Collection Anniversaire

Le 8 février prochain, Blizzard Entertainment célèbrera ses 30 ans. Le studio est mondialement connu pour ses franchises comme Diablo, Warcraft, Starcraft et Overwatch, et il compte bien permettre aux fans de fêter l'évènement avec lui, en achetant des packs Collection Anniversaire.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver sur la boutique de Blizzard des packs Essentials, Heroic et Epic incluant de nombreux éléments cosmétiques pour World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Diablo III, StarCraft II, StarCraft: Remastered et Heroes of the Storm, voici la liste du contenu numérique :

Essentials Pack

19,99 $ Heroic Pack

39,99 $ Epic Pack

59,99 $ Coupon de 15 % de remise sur un achat dans le Blizzard Gear Store X X X Portrait – Diablo III (prochainement) X X X Mascotte – Diablo III (prochainement) X X X 10 paquets de cartes de Folle journée à Sombrelune – Hearthstone X X X Tracer et sa monture Renégat OSV-03 – Heroes of the Storm X X X 5 coffres – Overwatch X X X Icône de joueur et tag du 30e anniversaire – Overwatch (prochainement) X X X Ensemble de portraits du 30e anniversaire – StarCraft II et StarCraft: Remastered X X X Mascotte Dragonnet du Néant touché par la lune – World of Warcraft X X X Monture Polaris – World of Warcraft X X Modèle légendaire Raynhardt – Overwatch (prochainement) X X Carte légendaire aléatoire de Folle journée à Sombrelune – Hearthstone X X Ailes – Diablo III (prochainement) X X Ensemble de transmogrification – Diablo III (prochainement) X 30 jours de temps de jeu – World of Warcraft X 5 paquets de cartes dorées de Folle journée à Sombrelune – Hearthstone X 3 coffres dorés – Overwatch X



Le studio précise qu'un seul achat est possible par compte Blizzard, que des restrictions peuvent s'appliquer sur le Gear Store en fonction de votre pays, que la monture et la mascotte de WoW ne sont pas disponibles sur WoW Classic, que le modèle, le portrait et le tag d'Overwatch arriveront avant le 18 février, que les objets de Diablo III se débloqueront avant le 28 février et que la monture de HotS arrivera avant le 31 mai. Par ailleurs, les objets de Diablo III ne sont disponibles que sur PC et Mac, et il faut avoir lié son compte Blizzard pour utiliser les modèles d'Overwatch sur consoles. Enfin, Blizzard indique que passer vers un pack Heroic ou Epic ne permet pas d'obtenir des objets que vous avez déjà débloqués avec le pack Essentials, et si vous avez déjà Tracer dans HotS, vous ne pouvez pas l'obtenir une seconde fois.

Si ces packs vous intéressent, ils sont à retrouver sur le site de Blizzard jusqu'au 1er septembre prochain. Pour rappel, le studio organisera la BlizzConline les 19 et 20 février 2021, vous pouvez retrouver une carte cadeau Blizzard de 20 € sur Amazon.