Blood of Heroes date sa bêta ouverte avec une vidéo de gameplay

Vizor Games développe actuellement Blood of Heroes, un jeu d'action en multijoueur PvP dans un univers fictif violent. Le titre va se laisser approcher dès la fin du mois d'août avec une bêta d'abord fermée, le studio invite les joueurs à s'inscrire sur le site officiel afin de pouvoir jouer en accès anticipé à cette phase de test, qui sera par la suite ouverte à tous.

La bêta de Blood of Heroes sera donc lancée le 26 août prochain sur PC, et Vizor Games partage dès aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour découvrir le gameplay du jeu. Le titre permettra d'incarner un héros avec des armes et capacités uniques afin d'affronter d'autres joueurs en ligne, en utilisant la tactique, la magie ou la force. Il faudra se concentrer sur le timing des attaques et contres, préparer une stratégie et profiter de la moindre faille pour battre son adversaire dans des duels ou en équipe. Dans les duels, les joueurs pourront avoir leur propre arène personnalisable avec des ressources gagnées au combat. Des modes Bagarre et Domination seront quant à eux là pour des parties en coopération contre d'autres joueurs, en 3v3 ou 5v5. Dmitry Voronov, directeur de Blood of Heroes, commente :

Notre objectif est d’ajouter une variété de nouveaux contenus et d'améliorations de la qualité de vie dans le jeu. Par exemple, des amis peuvent désormais se défier via le « Duel amical » et mettre à l’épreuve leurs stratégies ensemble avant de tester leur nouveau style de combat sur les autres joueurs. Jouer avec des amis, que ce soit en duel ou par équipe, ajoute une toute nouvelle dimension au jeu, c'est pourquoi nous vous recommandons vivement de venir avec deux de vos amis et d'écraser l'équipe adverse ensemble. En outre, nous avons également ajouté un grand nombre de modifications d'équilibre, ainsi que de nouvelles capacités, mouvements spéciaux et animations pour les héros. Désormais, chaque héros est vraiment unique en son genre.

Rendez-vous le 26 août pour essayer Blood of Heroes dans sa bêta fermée, et un peu après pour la phase de test ouverte. Lorsqu'il sera prêt, à une date encore inconnue, le titre sortira également sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page ainsi que des PC gaming sur Amazon.