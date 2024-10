Bloodstained 2 : le réalisateur Shutaro Ida quitte le développement, l'important n'est plus le jeu

Après avoir activement participé au développement des opus Castlevania pour Nintendo DS, Shutaro Ida a réalisé Bloodstained: Ritual of the Night (vendu 24,04 € sur Amazon), qui était... un metroidvania dans le même esprit que les titres de Konami. Le jeu de rôle et d'action en 2D a très bien été accueilli par la critique et les joueurs, une suite a été annoncée en 2021, toujours avec Shutaro Ida.

Malheureusement, le concepteur japonais annonce cette semaine qu'il laisse le développement de ce Bloodstained 2 aux autres membres de son équipe, il quitte le projet. Les joueurs auraient préféré qu'il s'agisse du résultat de différents créatifs, mais non, la raison est bien plus grave : Shutaro Ida a été diagnostiqué d'un cancer et a « commencé le combat contre la maladie ». Le concepteur affirme avoir déjà imaginé l'histoire du jeu, le développement sera assuré par le reste de l'équipe, dont le producteur Koji Igarashi, qui lui souhaite de « récupérer suffisamment pour travailler de nouveau ensemble ».

Bien évidemment, dans un cas comme celui-là, le développement de Bloodstained 2 passe en second, espérons désormais que Shutaro Ida aille mieux pour revenir au meilleur de sa forme, qu'importe le temps qu'il faudra.